David Ricardo: sonhos com Ceará, seleção brasileira e propostas da Europa

Em exclusiva ao CearáCast, David Ricardo avaliou o momento do Alvinegro na Série B, seu bom desempenho na competição e as propostas da Europa. Filho de Teresina, no Piauí, o jovem atleta destaca sua vida pessoal e a chegada no Vozão. O defensor de 21 anos respondeu sobre os sonhos com o time de Porangabuçu e a seleção brasileira.

Desde o início de sua jornada em Porangabuçu no ano de 2022, o camisa 4 levantou os títulos da Copa do Nordeste e Cearense. O bate-papo do episódio foi mediado por Samuel Conrado.

ASSISTA AO EPISÓDIO