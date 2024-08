Ceará anuncia venda de goleiro César Augusto para futebol português; veja valores

O Ceará anunciou a venda do goleiro César Augusto ao CD Nacional, de Portugal. A operação foi oficializada nesta segunda-feira (12), com o clube cearense recebendo € 80 mil (cerca de R$ 481 mil) pela negociação.

No acordo, a diretoria alvinegra comunicou a manutenção de 20% dos direitos econômicos do atleta para uma venda futura. Antes, o modelo de negócio era por empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixa.

Com 20 anos, César chegou em Porangabuçu durante 2023 após deixar o Flamengo-SP. Natural de Adamantina, em São Paulo, logo assumiu a titularidade no Sub-20 e se tornou um dos destaques, sendo utilizado também na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim, passou a treinar e ser relacionado também pela equipe profissional, mas nunca atuou.