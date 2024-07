Ceará negocia empréstimo de goleiro para time do futebol europeu; veja detalhes

O Ceará está negociando o empréstimo do goleiro César Augusto ao Nacional, da primeira divisão do Campeonato Português. O Diário do Nordeste apurou que o modelo do negócio deve ser o de empréstimo por uma temporada, com opção de compra.

A ideia do Vovô é possibilitar a experiência de César no exterior, com possibilidade de uma futura negociação. O negócio ainda não está concretizando, restando a resolução de algumas burocracias para que o contrato seja assinado e o empréstimo formalizado.

César Augusto chegou ao Ceará na temporada 2023, após deixar o Flamengo-SP. Ele atuou principalmente no time sub-20 do Vovô, mas foi posteriormente integrado ao elenco profissional. Apesar disso, não chegou a atuar profissionalmente pelo Ceará.