Ceará define atletas da base que serão integrados ao profissional após a Copinha; veja lista

As categorias de base são um ponto importante no planejamento do Ceará Sporting Club para a temporada de 2024, com a inclusão de jovens promessas ao profissional. Após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o clube definiu os primeiros atletas para integrar ao time principal.

A lista inicial contempla o goleiro César, o zagueiro Jonathan, o lateral-direito/meia João Vitor (JV) e o atacante Pablo. O grupo deve iniciar os trabalhos sob o comando de Vagner Mancini na próxima segunda-feira (15).

Atletas da Copinha integrados ao profissional pelo Ceará:

GOL: César (20 anos)

ZAG: Jonathan (19 anos)

LAD/MEI: JV (20 anos)

ATA: Pablo (20 anos)

Legenda: O Ceará disputou quatro jogos pela Copinha, com três vitórias e um empate Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Diário do Nordeste apurou que a lista é preliminar, com outros nomes também mapeados para avaliação nos próximos dias, como o lateral-direito Zé Neto, além dos meias Caio Rafael e Daniel.

O processo é parte da metodologia integrada do time alvinegro, que se consolidou na revelação de talentos, como os atacantes Arthur Cabral, do Benfica-POR, e Artur Victor, do Zenit-RUS. Na Copinha, a equipe disputou quatro jogos, com três vitórias e um empate. A eliminação ocorreu para o São Paulo, na 3ª fase, após empate em 1 a 1 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 2.

Vale ressaltar que esses atletas conquistaram o Campeonato Cearense Sub-20 de 2023. Internamente, a gestão considera as novas peças com grande potencial técnico de crescimento e pretende realizar uma transição com cautela.

Para 2024, o Vovô terá pela frente as disputas do Campeonato Brasileiro, com as categorias Sub-17 e Sub-20, a Copa do Brasil, novamente com Sub-20 e Sub-17, além dos Campeonatos Estaduais organizados pela FCF, do Sub-15 ao Sub-20.