Ceará x São Paulo pela Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP, para enfrentar o São Paulo no duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes se enfrentam em jogo único.

Em caso de empate no tempo normal, a definição do classificado para a terceira fase será através da cobrança de pênaltis. O classificado na segunda fase enfrenta o vencedor do confronto entra Ferroviária e Gama-DF.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Sportv.

Campanhas

Na primeira fase, o Vovô teve 100% de aproveitamento e terminou como 1º colocado do grupo 8. O Alvinegro estreou com vitória diante do Rondoniense (1x0), em seguida triunfou sobre as equipes de Gama/DF (4x2) e Lemense/SP (3x0).

Já o São Paulo foi 2º do Grupo 7, vencendo Porto Vitória (5x1) e Carajás (3x2), mas perdendo para a Ferroviária na última rodada por 2x1.

Legenda: O Ceará chega para o duelo com o São Paulo animado pela Campanha na 1ª Fase e boas atuações Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O técnico Alison Henry destacou a expectativa para o confronto diante do São Paulo e enfatizou a importância em partidas desse nível no aprimoramento no processo de formação de atletas.

"A expectativa é ótima. A gente está bem preparado para esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento é muito importante para o processo de formação de atletas e também nos traz desafios. Estamos focados em confrontar um adversário como o São Paulo e entendemos as dificuldades que possamos ter, mas, ao mesmo tempo, sabemos que será um grande jogo e que estamos preparados", disse.

Polêmica

Por ter melhor campanha que o adversário, o Ceará tinha a prerrogativa de ser o mandante do jogo e de permanecer em Leme (SP), cidade na qual realizou todas as partidas da primeira fase, mas a Federação Paulista de Futebol alterou o mando de campo para Araraquara.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) enviou um comunicado a equipe do Ceará informando que o clube deve deixar sua sede para enfrentar a equipe paulista se baseando no artigo 34 do regulamento que diz: as datas, horários e locais das partidas serão determinados pelo DCO, o qual poderá, a seu exclusivo critério, promover alterações que se façam necessárias, como por exemplo, para atender aos contratos com as emissoras de televisão, por determinação da Polícia Militar, e/ou por motivos de segurança.

Com essa mudança, a cidade de Leme (SP) não receberá nenhuma partida durante a segunda fase da Copinha, enquanto a cidade de Araraquara, sede do São Paulo, receberá dois jogos.

ARGUMENTO UTILIZADO

De acordo com o gerente da base do Ceará, Alessandro Queiroz, o clube foi informado que o local do confronto foi alterado devido à iluminação precária no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP), impossibilitando a realização da partida durante a noite. A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com a FPF, mas não obteve retorno.

Em contraponto ao argumento utilizado pela federação, Alessandro citou que os três jogos do Ceará, contra Rondoniense, Gama e Lemense durante a primeira fase, tiveram transmissão e se encerraram durante a noite.

RECLAMAÇÃO ALVINEGRA

Segundo Alessandro, o clube se “sentiu prejudicado” e acredita que essa mudança “fere a isonomia da competição.

Para piorar, o campo de treinamento na véspera da partida também foi alvo de reclamação por parte do Ceará. Através de um vídeo que vem ganhando repercussão nas redes sociais, imagens do campo de treino do time alvinegro chamam atenção pela qualidade ruim do gramado do Estádio do Jardim Botânico, situado em Araraquara (SP).

CEARÁ X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª Fase da Copinha

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP

Data: 12/01/2024 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)