CBF rejeita pedido do Ceará e mantém Wagner do Nascimento Magalhães como árbitro do Clássico-Rei

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rejeitou o pedido do Ceará para que o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) fosse retirado do Clássico-Rei da próxima quarta-feira (22), em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, conforme apuração exclusiva do Diário do Nordeste. Com isso, ele está mantido para o jogo, já que foi escalado nesta segunda-feira (20).

A entidade deu o parecer através de ofício na noite desta segunda-feira (20), em resposta ao pedido realizado pelo Alvinegro. O presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, justificou que "a designação do árbitro em pauta foi baseada na larga experiencia do mesmo (FIFA) assim como seu desempenho recente no clássico pernambucano Náutico X Sport, onde devido a problemas técnicos, não contou com a ferramenta VAR e o arbitro recebeu elogios das duas equipes pelo seu desempenho ao final do jogo".

A entidade afirmou ainda que, no ano passado, Wagner do Nascimento "arbitrou com muito bom desempenho o Clássico-Rei na partida de ida da Copa do Brasil. Esses critérios garantem a capacidade do árbitro para estar designado para este clássico e também garantem a segurança do jogo no tocante a arbitragem".

Polêmica em jogo do Vovô

Legenda: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ) comandou 13 partidas de competições nacionais na temporada Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

No jogo em que o Ceará empatou em 1 a 1 com o Goiás, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Wagner do Nascimento Magalhães expulsou o jogador Bruno Pacheco, do Alvinegro, em lance que também resultou em pênalti para o Goiás e gol de empate do time esmeraldino.

Ainda na mesma partida, o atacante Mendoza foi puxado dentro da área por defensor da equipe goiana, mas nem o juiz, nem o VAR chamaram o lance para ser revisado.

Com isso, o Ceará encaminhou ofício à CBF relatando os erros de arbitragem.

Após o ofício encaminhado à comissão de arbitragem, que relatou erros de Wagner no jogo contra o Goiás, a CBF retirou Wagner Magalhães da partida Fortaleza x América-MG, sendo escalado o árbitro Leandro Vuaden (Fifa-RS).

CBF não reconhece erro

Em resposta à solicitação do Alvinegro, que argumentou os erros cometidos no jogo contra o Goiás, a Comissão de Arbitragem da CBF informou que "analisou minuciosamente as ações contestadas e concluiu que não houve erro de interpretação da equipe de arbitragem de acordo as regras de jogo e as interpretações orientadas pela FIFA".

Por fim, a entidade assegurou que envia respostas às solicitações dos clubes com a maior velocidade possível, de acordo com critério prioritário as ações consideradas em que houveram erros de arbitragem, e em breve enviará resposta às demais solicitações do Ceará.