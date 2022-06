Ceará pede à CBF mudança de árbitro escalado para apitar Clássico-Rei da Copa do Brasil

O primeiro jogo do Clássico-Rei válido pelas quartas de final da Copa do Brasil já tem polêmica no ar. A comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) para a partida que acontece nesta quarta-feira (22), às 20h. O juiz esteve envolvido em lances polêmicos em Goiás 1 x 1 Ceará, pela 12ª rodada da Série A, e foi alvo de reclamação formal do Alvinegro e da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Nesse contexto, a diretoria alvinegra vai enviar ainda nesta segunda-feira (20) ofício solicitando a mudança do árbitro para o confronto. O presidente do clube, Robinson de Castro, se pronunciou nas redes sociais.

"Representamos na @CBF_Futebol contra árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (pênalti inexistente e expulsão exdrúxula do nosso atleta - jogo Goiás X @CearaSC). Incrível! Acaba de ser escalada para o clássico Copa do Brasil. Pedi providências à @FCFutebol. Aguardemos".

Wagner do Nascimento Magalhães expulsou o jogador Bruno Pacheco, do Vovô, em lance que também resultou em pênalti para o Goiás e gol de empate do time esmeraldino. Ainda na mesma partida, o atacante Mendoza foi puxado dentro da área por defensor da equipe goiana, mas nem o juiz, nem o VAR chamaram o lance para ser revisado.

Retirado de partida do Fortaleza

Após o ofício encaminhado à comissão de arbitragem, que relatou erros de Wagner no jogo contra o Goiás, a CBF retirou Wagner Magalhães da partida Fortaleza x América-MG, sendo escalado o árbitro Leandro Vuaden (Fifa-RS).

E agora?

A CBF tem poucas horas para se manifestar sobre o novo pedido do Ceará, tendo em vista que o jogo já acontece nesta quarta-feira (22), às 20 horas.