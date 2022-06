Check-in liberado e venda de ingressos para Clássico-Rei da Copa do Brasil; veja detalhes

O Fortaleza liberou o check-in para o Clássico-Rei das oitavas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira (20). Os ingressos serão vendidos a partir das 13 horas em lojas físicas e online. A venda de bilhetes para a torcida do Ceará já iniciou.

Importante lembrar que, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, precisam comprovar que tomaram pelo menos duas doses da vacina contra a covid para comprar ingresso e ter acesso ao estádio.

Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com as doses no mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

Para o sócio torcedor do Fortaleza, será necessário fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter confirmação do Vacine Já constando as doses da vacina. Com o comprovante, acesse o sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão, esperar ser válido e garantir o seu lugar.

HORÁRIOS PARA CHECK-IN:

08h - Conselheiro e Proprietário

09h - Leão do Pici e Leão Kids (acesso garantido e recarga)

10h - Leão de Aço (acesso garantido e recarga)

11h - Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (acesso garantido e recarga)

VEJA VALORES DOS INGRESSOS:

Superior Sul: R$ 70,00 / R$ 35,00

Superior Central: R$ 80,00 / R$ 40,00

Inferior Sul: R$ 50,00 / R$ 25,00

Bossa Nova: R$ 120,00 / R$ 60,00

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 220,00 / R$ 110,00

Inferior Norte (visitante): R$ 50,00 / R$ 25,00

Superior Norte (visitante): R$ 70,00 / R$ 35,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 90% de desconto no ingresso

É possível adquirir os ingressos online, na Bilheteria Virtual. O torcedor também pode encontrar os bilhetes nas Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100. Também será possível adquirir entradas no dia do jogo, a partir das 8h, na Arena Castelão.

TORCIDA VISITANTE

A torcida do Ceará terá 18.442 ingressos disponíveis. Os setores disponíveis são Inferior Norte (R$ 50,00/25,00) e Superior Norte (R$ 70,00/35,00).

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20 horas (de Brasília), em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A Verdinha e o Diário do Nordeste transmitem o jogo ao vivo.