Campeonato Cearense feminino: semifinais com Ceará e Fortaleza acontecem nesse sábado (25)

O Campeonato Cearense feminino está chegando ao fim. Nesse sábado (25), vai acontecer as semifinais do torneio e serão conhecidas as candidatas ao título da temporada de 2023. O Ceará vai enfrentar o R4 e o Fortaleza recebe o Juventus.

Ambas equipes se classificaram após encerrar a fase anterior entre as quatro melhores da tabela. Ceará e Fortaleza ficaram empatados na tabela com 15 pontos, mas as Leoas ficaram na liderança por terem um melhor saldo de gols. Na terceira posição ficou o R4 com nove pontos, seguido do Juventus, com quatro.

JOGOS

9h | Ceará x R4 | Cidade Vozão, em Itaitinga

15h | Fortaleza x Juventus | CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú

Os jogos serão transmitidos no canal oficial da Federação Cearense de Futebol no Youtube, a FCF TV.