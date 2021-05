Botafogo/PB x Ferroviário: o que está em jogo pela Série C do Brasileiro

O Ferroviário estreia neste sábado (29) na Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral enfrenta o Botafogo/PB, às 17 horas no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), buscando iniciar bem a competição na luta por uma vaga na 2ª Fase.

O time coral está no Grupo A com outras 9 equipes e 4 avançarão para a 2ª Fase, o primeiro quadrangular, quando passam dois para o decisivo do acesso.

O Tubarão da Barra chega para a Série C querendo manter a consistência e competitividade mostrada em 2021. O clube venceu a Fares Lopes de 2020 disputada em janeiro, foi líder da 1ª Fase do Estadual, e vendeu "caro" as eliminações na Copa do Brasil para o América e para o Ceará no Estadual com erros de arbitragem.

O elenco recebeu reforços, o goleiro Rafael e o volante Dudu, além de renovar com Jonatan, goleiro destaque do time em 2021. Rafael e Dudu estão regularizados e podem estrear.

Em contrapartida, o técnico Francisco Diá terá desfalques dos atletas que estão no departamento médico. O meia Juninho, os atacantes Thiaguinho e Luís Henrique; Guilherme e Augusto, Emerson e Mauri e o zagueiro Donato estão fora.

O lateral-direito Polegar falou da expectativa da estreia.

"Fizemos bons trabalhos durante a semana e estamos focados, temos um jogo importante na estreia da Série C e tenho certeza que todo o grupo está empenhado para sair com a primeira vitória", disse.

Nos últimos dois confrontos entre Ferroviário e Botafogo-PB pela edição de 2020, cada um venceu um jogo. foi uma vitória para cada lado. Polegar espera mais uma vez um jogo dificil.

"O nosso adversário tem vários atletas capacitados e com certeza eles vão com tudo até pelo o fator casa, mas a nossa postura vai ser a melhor possível para vencer, pois só a vitória nos interessa", disse ele.

Foco Máximo

O Botafogo-PB deve entrar em campo com o que tem de melhor em seu elenco contra o Ferroviário. Isso porque o treinador Gerson Gusmão entende que ainda não chegou o momento de preservar seus jogadores de olho no título do Campeonato Paraibano. Na próxima quarta-feira, o Belo enfrenta Campinense ou Atlético-PB pela fase semifinal, também como mandante, em jogo que pode garantir a disputa da Copa do Brasil para o clube em 2022, além de uma vaga na final da disputa estadual.



"A gente tem condição de fazer um bom contra o Ferroviário e na quarta-feira fazer um outro grande jogo contra qualquer que for o nosso adversário. Não é o momento de poupar. Se precisar jogar dois jogos com a mesma equipe a gente vai estar bem", disse ele

Floresta

O Verdao da Vila Manoel Sátiro também estreia hoje na Série C. A equipe alviverde enfrenta a Jacuipense, às 15h30 no Domingão. O time de Leston Júnior jogará sua 1ª Série C, ao ser vice-campeão da Série D do ano passado. Com 21 remanescentes e 11 contratações, o Verdão espera surpreender.