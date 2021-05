Ferroviário terá 6 desfalques para a estreia na Série C contra Botafogo-PB; veja lista

O Ferroviário se prepara para o terceiro ano consecutivo da Série C do Brasileiro. Nesta edição, o time comandado por Francisco Diá terá a primeira missão contra o Botafogo-PB. O elenco chegou na capital paraibana na quarta-feira (26), com foco no duelo de sábado (29), às 19h, no estádio Almeidão.

No cronograma de atividades, os treinamentos serão finalizados na véspera do confronto, na Arena Tavares, campo localizado na Região Metropolitana de João Pessoa. Para a estreia, o técnico Diá não poderá contar com seis jogadores.

Legenda: Francisco Diá é o atual técnico do Ferroviário na temporada 2021 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

A lista contempla o goleiro Genivaldo, o meia Juninho, o lateral esquerdo Emerson, além dos atacantes Augusto, Thiaguinho e Luís Henrique. Todos estão sob cuidados do departamento médico coral.

O atacante Wesley Pimbinha e o volante Paulista são as novidades para a partida. A dupla foi contratada e ainda não estreou pelo Tubarão da Barra. Recém-chegados, o goleiro Rafael, o zagueiro Donato, o meia Marcos Vinícius e o centroavante Thiago Aperibé também estão à disposição.

Montagem do elenco

No início da semana, a diretoria coral renovou contratos com o volante Sousa Tibiri e o zagueiro Yuri até o fim da temporada. O zagueiro João Pedro teve vínculo aplicado para o fim de 2022.

Nos últimos dias, o clube também encerrou período contratual dos meias Walllace Rato, Vitinho e do atacante Wendson, que acertou com o Ceará. Após a negociação não concluída com o atacante Wandson - que deixou o Atlético-CE e fechou com o Fortaleza - a gestão busca mais um nome para o sistema ofensivo.