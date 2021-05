Fortaleza contrata atacante Wandson, do Atlético Cearense

O Fortaleza contratou o atacante Wandson, de 23 anos, destaque do Atlético Cearense. O jogador, que foi artilheiro da Àguia no Estadual com 4 gols, deverá ser utilizado também na equipe Sub-23 Fortaleza, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa para o Tricolor no dia 10 de junho, contra o Cuiabá, fora de casa.

A chegada de Wandson na realidade é um retorno ao Pici. Ele fez parte das categorias de base do clube de 2016 a 2018, antes de ir para o Atlético Cearense.

Destaque

Lá, se destacou no Estadual de 2020, quando foi artilheiro do campeonato com 8 gols. Após o Estadual, foi contratado pelo Paraná, sem destaque, com 1 gol em 13 jogos.

Em 2021, o atacante retornou ao time cearense e marcou 4 gols no Estadual.