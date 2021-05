Destaque do Ferroviário, Wendson é contratado pelo Ceará; atleta tinha pré-contrato com o Fortaleza

O Ceará acertou a contratação do atacante Wendson, destaque do Ferroviário no Campeonato Cearense 2021. Pertencente ao Sampaio Corrêa-RJ e emprestado ao Tubarão da Barra, o atleta, de 23 anos, marcou três gols em 13 partidas disputadas no certame estadual. As informações são do jornalista Lucas Catrib, do Globo Esporte CE.

Wendson é o 14º reforço do Ceará para a temporada 2021. O atleta poderá integrar o elenco principal como o de transição (sub-23), que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Antes de Wendson, o Alvinegro de Porangabuçu havia anunciado: João Ricardo, Vinícius Machado, Jordan, Messias, Gabriel Dias, Alessandro, Oliveira, Marlon, Jorginho, Yony González, Lima, Mendoza e Jael.

Decisivo contra o Ceará

Autor de dois gols contra o Ceará, em duelo válido pela 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, Wendson se firmou como um dos principais destaques do setor ofensivo do Ferroviário. Além dos tentos marcados contra o Vovô, o atacante marcou também diante do Crato.

Pré-contrato com o Fortaleza

O acerto com o Ceará acontece após a assinatura de um pré-contrato de Wendson com o Fortaleza. A informação foi dada pelo presidente Marcelo Paz em entrevista ao ge.globo.