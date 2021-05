Ceará vence Ferroviário por 3 a 0 e garante vaga na final do Campeonato Cearense

O Ceará está na final do Campeonato Cearense. Na tarde desta quarta-feira (19) o Vovô venceu o Ferroviário por 3 a 0, na Arena Castelão, e garantiu vaga na decisão do certame estadual. Klaus e Saulo Mineiro (2x) marcaram os gols da partida.

A equipe alvinegra aguarda agora o vencedor do duelo entre Fortaleza x Atlético-CE, às 21h30, para conhecer seu adversário na final do Campeonato Cearense. A decisão acontece no domingo (23), às 16h, na Arena Castelão.

Primeiro tempo

Ferroviário e Ceará protagonizaram um bom início de primeiro tempo na Arena Castelão. Apesar da vantagem do empate, a equipe coral iniciou pressionando e logo no primeiro minuto chegou com perigo ao gol de João Ricardo, após boa finalização da Richardson.

Sem conseguir criar boas oportunidades, o Ceará era acuado pela pressão do Ferroviário. Ainda na primeira etapa, aos 14 minutos, Adilson Bahia balançou as redes de João Ricardo, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Com dificuldades para penetrar no sistema defensivo adversário, os comandados de Guto Ferreira exploraram as bolas áreas para criarem suas melhores chances na partida. Aos 22, Sobral cruzou na área e Rick desviou de cabeça, para boa defesa de Serjão. Minutos depois, Marlon cobrou falta na cabeça de Cléber, o camisa 9 desviou e a bola passou rente a trave do arqueiro coral.

A resposta do Tubarão da Barra aconteceu no minuto seguinte. Aos 34 minutos, Reinaldo driblou com categoria o atacante Rick e bateu colocado no ângulo de João Ricardo. De mão trocada, o arqueiro salvou o Vovô.

Os minutos finais da 1ª etapa foram de equilíbrio e sem grandes chances.

Legenda: Saulo Mineiro marcou dois gols na partida Foto: Kid Junior/SVM

Segundo tempo

Precisando vencer a partida para se classificar à final do Campeonato Cearense, Guto Ferreira promoveu as entradas de Saulo Mineiro e Pedro Naressi (saíram Marquinhos e Natan Masiero). Porém, sem sucesso nos minutos iniciais.

Em contrapartida, o Ferroviário, que detinha a vantagem do empate, propusera jogo durante todos os minutos iniciais da 2ª etapa. Adilson Bahia, no ataque, era a principal válvula do setor ofensivo do Tubarão da Barra, com chegadas em profundidade, porém, também sem sucesso.

Repetindo o manual do primeiro tempo, sem conseguir criar com a bola no chão, o Ceará explorou os cruzamentos na área. Aos 29 minutos, Marlon cruzou na cabeça de Klaus e o zagueiro abriu o marcador para o Vovô.

Minutos depois, a equipe alvinegra chegou ao segundo gol com Saulo Mineiro. Após boa jogada de João Victor, o camisa 18 do Vovô fintou o adversário e mandou para o fundo das redes.

Em desvantagem no placar, o Ferroviário se lançou ao ataque em busca de reverter o prejuízo. Porém, melhor para o Vovô, que aproveitou os contra-ataques para fechar o placar: 3 a 0. Aos 42 minutos, Saulo Mineiro roubo a bola no campo de defesa e marcou o segundo gol dele na partida, fechando o marcador para o Vovô.