Guia da Série C: Ferroviário chega mais experiente e mais forte após duas participações

O Ferroviário vai para a sua 3ª participação seguida na Série C sonhando com o acesso. Se nas duas participações anteriores o time coral não passou na 1ª Fase, ainda que tenha liderado por um bom número de rodadas nas duas edições, agora a equipe parece mais pronta e experiente para o desafio.

Sob o comando do técnico Francisco Diá, o Ferroviário se credencia para uma das 4 vagas na 2ª Fase, pelo ano consistente que faz. Em 2021, o clube venceu a Taça Fares Lopes de 2020, disputada em janeiro, foi campeão da 1ª Fase do Estadual, e deixou boa impressão na Copa do Brasil, ao fazer jogo duro com o América/MG, um time de Série A, na 2ª Fase e ser eliminado com erro grave de arbitragem nas cobranças de penaltis.

No Estadual, foi eliminado pelo Ceará nas semifinais perdendo por 3 a 0, mas também foi prejudicado após gol anulado quando o jogo estava empatado.

Contando só a temporada 2021, são 17 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas, com 28 gol marcados e 13 sofridos.

Legenda: Francisco Diá é o atual técnico do Ferroviário na temporada 2021 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Fator Francisco Diá

Se contarmos a Fares Lopes de 2020 disputada já com o técnico Diá e este elenco, somando mais 8 jogos (6 vitórias e 2 empates), o aproveitamento coral vai para 72%.

O elenco coral tem bons valores e está sendo reforçado. Já chegaram o goleiro Rafael e o volante Dudu.

Mais reforços chegarão para se juntar a um elenco forte, com nomes como Jonatan, Vitão, Richardson, Polegar Wesley Dias, Reinaldo, Berguinho e Adílson Bahia; Em contrapartida, Wendson foi para o Ceará.

O meia Berguinho falou sobre a expectativa da campanha coral:

Berguinho Meia do Ferroviário Temos mais uma competição agora, o foco é vencer e conquistar o acesso para o Ferroviário. Acredito que nossa equipe tem muita união, e isso vai nos fortalecer para conquistarmos vitórias e nos ajudar a conseguir o nosso principal objetivo

”, disse ele.

Confira a tabela de jogos do Ferrão na Série C

29/05 – Botafogo/PB x Ferroviário

05/06 – Ferroviário x Altos

14/06 - Ferroviário x Santa Cruz

19/06 - Tombense x Ferroviário

26/06 - Jacuipense x Ferroviário

03/07 - Ferroviário x Volta Redonda

10/07 - Paysandu x Ferroviário

17/07 - Ferroviário x Manaus

24/07 - Floresta x Ferroviário

31/07 – Ferroviário x Botafogo/PB

07/08 – Altos x Ferroviário

14/08 – Santa Cruz x Ferroviário

21/08 – Ferroviário x Tombense

28/08 - Ferroviário x Jacuipense

04/09 – Volta Redonda x Ferroviário

11/09 - Ferroviário x Paysandu

18/09 – Manaus x Ferroviário

25/09 – Ferroviário x Floresta