Guia da Série C: confira como chegam os adversários de Ferroviário e Floresta

O Campeonato Brasileiro da Série C começa neste final de semana, com o sonho de chegar à Série B, tendo um calendário maior em pontos corridos e cota de TV fixa para um elenco mais forte. Chegar na "Segundona" nacional é o sonho para 20 clubes, entre eles os cearenses Ferroviário e Floresta, que prometem chegar forte na luta pelo acesso por sua organização dentro e fora de campo.

Guia da Série C Jogada Ferroviário chega mais experiente e mais forte após duas participações na Série C

Para isso, os cearenses terão que se classificar entre os 4 melhores no Grupo A, com 10 clubes e avançar para a 2ª Fase. Ferroviário e Floresta estão no grupo com Altos, Botafogo-PB, Jacuipense, Manaus, Paysandu, Santa Cruz, Tombense e Volta Redonda.

O grupo conta com três campeões estaduais (Altos, Paysandu e Manaus), além de três semifinalistas (Tombense, Santa Cruz e Volta Redonda).

Legenda: O Santa Cruz é um dos times mais tradicionais do Nordeste, mas vem em crise após a última colocação na Copa do Nordeste e queda nas semifinais do Estadual, precisando se reabilitar na Série C, na qual está desde 2018 Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

Regulamento

Os outros 4 classificados para a 2ª Fase saem do Grupo B: Botafogo-SP, Criciúma, Figueirense, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Oeste, Paraná, São José-RS, Ypiranga-RS.

As duas piores equipes de cada chave serão rebaixadas para a Série D de 2022.

Na fase seguinte, os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro times. Os dois melhores classificados de cada grupo serão promovidos à Série B de 2022, enquanto o melhor time de cada chave avança à final.

Legenda: O Paysandu foi campeão estadual e vem como um dos favoritos ao acesso. O Papão está no grupo do Ferroviário e Floresta Foto: John Wesley/Paysandu

Conhecidos

A Série C do Brasileiro conta com jogadores conhecidos do futebol nacional, na maioria atacantes.

Atacante Betinho (Altos), ex- Palmeiras e Fortaleza

Atacante Dinei (Jacuipense), ex-Athletico/PR, Palmeiras e Vitória.

Atacante Walter (Botafogo/SP), ex-Athletico/PR e Sport

Atacante Rafael Marques (Botafogo/SP), ex-Botafogo e Palmeiras-SP

Volante Derley (Santa Cruz), ex-Fortaleza

Meia Marcos Aurélio (Botafogo/PB), ex-Sport e Ceará