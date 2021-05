Guia da Série C: Floresta aposta em base do acesso e reforços para surpreender outra vez

O Floresta surpreendeu o Brasil em 2020 ao conquistar o acesso para a Série C e disputar o título da Série D com o Mirassol/SP, em um trabalho consistente após o rebaixamento no Estadual meses antes. O Verdão se reinventou com uma nova comissão técnica, Leston Junior, e um elenco reformulado para fazer história no certame nacional.

E o clube está pronto para fazer história outra vez, apostando na continuidade de um trabalho que deu muito certo, com Leston Júnior mantido, 21 atletas remanescentes e 11 reforços.

Legenda: O técnico Leston Junior fez um trabalho excelente no Floresta na temporada 2020, conquistando o acesso para a Série C e levando o Verdão a decidir a Série D, ficando com o vice-campeonato Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Pré-Temporada

O Verdão teve um preparação longa, de 3 meses, já que a Série B Estadual não começou na data prevista, por isso o período longo de pre-temporada.

O atacante Flávio Torres, um dos remanescentes de 2020, acredita que o clube, estreante na Série C, precisa primeiro garantir a permanência para só depois pensar em acesso.

Flávio Torres Atacante do Floresta "Sempre traçamos objetivos e temos metas, a primeira meta é fazer o Floresta permanecer na Série C, pois viemos de um acesso agora e é nossa primeira vez na competição. Sabemos das dificuldades e logo após atingirmos essa meta, iremos buscar objetivos maiores, classificar entre os quatros e sonhar com o acesso à Série B".

O Floresta estreia na Série C contra a Jacuipense-BA, neste sábado (29), no Estádio Domingão, às 15h30.