Tabela do Brasileiro Série C 2021 é divulgada; veja os jogos de Ferroviário e Floresta

Os 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, incluindo os cearenses Floresta e Ferroviário, decidiram nesta sexta-feira (27), junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o formato da competição de 2021, que segue a mesma de 2020. A tabela básica também foi divulgada.

O time coral estreia contra o Botafogo-PB fora de casa, enquanto o Floresta recebe a Jacuipense. A curiosidade é que o confronto cearense entre as duas equipes encerra o primeiro turno e o segundo turno da primeira fase (9ª e 18ª rodada).

Restrição de troca de técnicos

Seguindo o exemplo da Série A e B, a terceira divisão nacional seguirá o limite de troca dos treinadores entre as equipes, onde de forma unanime a regra foi aprovada para aqueles treinadores demitidos ou peçam a demissão do clube.

O formato da Série C 2021 segue o mesmo, com uma 1ª fase de dois grupos regionais, em 18 rodadas no sistema de pontos corridos. Os quatro melhores passam de fase.

Assim como em 2020, não haverá mata-mata na 2ª fase. Outros dois grupos, desta vez com 4 times são formados. As equipes jogam em sistema de pontos. Os dois melhores de cada chave sobem de divisão.

Tabela de Ferroviário e Floresta

1ª rodada

Floresta X Jacuipense

Botafogo-PB X Ferroviário

2ª rodada

Ferrovário X Altos

Santa Cruz X Floresta

3ª rodada

Ferroviário X Santa Cruz

Manaus X Floresta

4ª rodada

Floresta X Botafogo-PB

Tombense X Ferroviário

5ª rodada

Jacuipense X Ferroviário

Floresta X Paysandu

6ª rodada

Ferroviário X Volta Redonda

Altos X Floresta

7ª rodada

Paysandu X Ferroviário

Floresta X Tombense

8ª rodada

Ferroviário X Manaus

Volta Redonda X Floresta

9ª rodada

Floresta X Ferroviário

10ª rodada

Ferroviário X Botafogo-PB

Jacuipense X Floresta

11ª rodada

Altos X Ferroviário

Floresta X Santa Cruz

12ª rodada

Floresta X Manaus

Santa Cruz X Ferroviário

13ª rodada

Ferroviário X Tombense

Botafogo-PB X Floresta

14ª rodada

Paysandu X Floresta

Ferroviário X Jacuipense

15ª rodada

Volta Redonda X Ferroviário

Floresta X Altos

16ª rodada

Ferroviário X Paysandu

Tombense X Floresta

17ª rodada

Manaus X Ferroviário

Floresta X Volta Redonda

18ª rodada

Ferroviário X Floresta