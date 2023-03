Arena Castelão teve 321 cadeiras quebradas no Clássico-Rei; veja valor do prejuízo

A Arena Castelão registrou 321 cadeiras quebradas no Clássico-Rei desta quarta-feira (29), que terminou com vitória do Ceará por 3 a 2 pela semifinal da Copa do Nordeste. A informação foi confirmada por Rogério Pinheiro, Secretário de Esporte, em contato com o Sistema Verdes Mares.

Como o custo do assento é de R$ 473 por unidade, o prejuízo total é de R$ 151.833,00. Segundo o titular da Secretaria de Esporte (Sesporte), os clubes são responsáveis pelo ressarcimento do valor.

Rogério Pinheiro Titular da Sesporte “Durante alguns períodos, licitamos essas cadeiras, que demandam tempo para que possamos repor. Por enquanto, temos cadeiras para as reposições, mas a última aquisição foi feita em 2020. Em breve, precisaremos de mais (cadeiras)”.

Assim, em caso de novos assentos danificados, o Governo do Estado deve comprar a reposição. Na temporada de 2023, o estádio ainda receberá dois Clássicos-Reis: nos dois próximos sábados (1º e 8), Ceará e Fortaleza se enfrentam pela final do Campeonato Cearense - ambos os jogos às 16h.