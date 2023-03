Análise: mais uma vitória alvinegra no Clássico-Rei é retrato de um time mais seguro e pronto

Não é sempre que se ganha três Clássicos-Rei seguidos. E o Ceará conseguiu com todo mérito, mostrando mais uma vez que a equipe encaixou seu jogo contra o Fortaleza na temporada 2023.

Ainda que o Tricolor de Aço tenha melhor elenco, mais qualidade nas peças de reposição, o time de Vojvoda mais uma vez foi aquém em praticamente todos os quesitos no clássico: o Ceará taticamente foi melhor, assim como mentalmente, como ficou claro em momentos capitais do jogo.

A equipe de Morínigo está mais encaixada neste momento. O time do Ceará é mais efetivo e está sabendo jogar os clássicos com o Fortaleza.

Legenda: O Ceará voltou a ficar na frente com gol de Caíque ainda no 1º tempo Foto: THIAGO GADELHA

É inegável que a entrega do time do Ceará é acima da média no clássico e as coisas fluiram melhor nos 3 confrontos até então. O mérito de Morínigo é enorme em conseguir em poucos meses, dar padrão a um time de elenco reformulado.

As qualidades do Vozão são evidentes e taticamente o time alvinegro é muito encaixado e perigoso. E o Fortaleza, o contrário, ainda não tem um modelo definido de jogo e Vojvoda ainda não achou a formação mais confiável.

Encaixou

O Alvinegro não era favorito nos Clássicos com o Fortaleza este ano, mas soube jogar os confrontos com um time mai qualificado. E a cada confronto, o Ceará foi mais forte mentalmente que o Tricolor e isso também ganha jogo.

Se impôr de início, marcar sempre primeiro e logo no começo do jogo foram virtudes que se repetiram nos três clássicos.

Legenda: O Ceará está conseguindo encaixar seu jogo diante do Fortaleza e se sobressair Foto: THIAGO GADELHA

E no decisivo pela Copa do Nordeste, o Vovô mostrou força ao fazer o segundo gol praticamente logo depois de sofrer o empate.

Para a etapa final, fez outro gol logo com 1 minuto, mostrando uma efetividade rara em clássicos.

E como não falar em psicológico, em jogo mental após a expusão de Galhardo? Os jogadores do Ceará souberam fazer este jogo mental no clássico outra vez e a expulsão foi decisiva para que o ótimo time do Fortaleza não conseguisse reagir.

O Leão chegou perto do empate mesmo com um a menos? Sim. Pressionou por ter jogadores melhores, por estar em uma situação limite, mas não conseguiu empatar. Assim como o Fortaleza poderia ter saindo com um 3 a 3, o Ceará teve chance de um 4x2. Assim é o futebol.

O que fica para cada time

A vitória alvinegra foi justa e mostra que a equipe de Morínigo chegará muito forte para os dois confrontos finais do Campeonato Cearense. A confiança para conquistar o título cearense e evitar o penta do rival é natural, com Morínigo certamente trabalhando muito bem na cabeça dos jogadores.

Para Vojvoda, é um momento complicado, que exige reflexões. O Fortaleza tem um elenco forte, de qualidade, mas com poucas vitórias convincentes na temporada, e poucos momentos de brilho, de performance contra adversários pesados.

O Leão terá que se reinventar para a finais do Estadual e chegará carregando o peso extra de 3 derrotas seguidas para o rival, pois já tem o peso de ser favorito e buscar seu penta.