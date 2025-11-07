Diário do Nordeste
Após Clássico-Rei, Ceará inicia preparação para enfrentar o Corinthians

Alvinegro encara o time paulista no domingo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará retoma treinamentos após empate no Clássico-Rei.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará se reapresentou nesta sexta-feira (7) com foco no Corinthians. Depois de empatar no Clássico-Rei, a equipe comandada por Léo Condé iniciou os treinamentos para encarar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai em busca de manter a boa sequência e chegar ao terceiro jogo sem derrotas. 

Os atletas que iniciaram a partida diante do Fortaleza, na última quinta-feira (6), realizaram trabalhos de regeneração no Centro de Saúde e Performance. Os outros atletas do elenco participaram de treino técnico no Vovozão. 

A equipe fecha a preparação neste sábado (8), no CT de Porangabuçu. Em seguida, no período da tarde, o grupo viaja para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians. O duelo será no domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. 

