Ceará tem a 6º maior torcida da cidade do Rio de Janeiro em pesquisa; Veja números

Pesquisa foi realizada nos dias 3 e 4 de novembro de 2025

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: A torcida do Vozão é a 6º maior da cidade do Rio de Janeiro
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará tem a 6ª maior torcida da cidade do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do Instituto Prefab Future, que entrevistou 1.200 moradores da capital fluminense entre os dias 3 e 4 de novembro.

O Vovô aparece com 0,4% na capital fluminense, empatado com o São Paulo.

A liderança, com folga, é do Flamengo, com 56% dos torcedores, seguido por Vasco (11,1%), Fluminense (10,1%) e Botafogo (9,6%).

O Corinthians tem a 5º maior torcida, com 0,5%.

 O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Estimativa de torcida

De acordo com o IBGE, a cidade do Rio de Janeiro tem uma população de aproximadamente 6,7 milhões de habitantes. Assim, a torcida do Ceará na cidade equivale a 26.922 pessoas.

