Pedro Henrique destaca foco do Ceará diante do Corinthians: 'Temos que ir preparados'

Equipes se enfrentam no dmingo.

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:43)
Jogada
Legenda: Pedro Henrique, atacante.
Foto: Felipe Santos/Ceará

O Ceará vai em busca do terceiro jogo sem derrotas. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o Corinthians fora de casa, pelo Brasileirão. Sob comando de Léo Condé, o grupo poderá garantir a permanência caso supere a equipe paulista e chegue aos 42 pontos. O atacante Pedro Henrique, ex-jogador do time adversário, destacou a importância do próximo desafio.

"O jogo de ontem (empate com o Fortaleza) fala muito da nossa identidade, da nossa forma de jogar. Às vezes não deve agradar quem assiste, mas estamos aí para as coisas serem feitas. Com objetivo, foco. Pode até ser repetitivo, mas com muita humildade, pé no chão, sabendo das nossas qualidades e limitações. A gente sempre soube como fazer e o que fazer. Temos um professor que sempre deixa muito claro as nossas qualidades para a gente saber o que pode melhorar", afirmou o atleta. 

No primeiro turno, o Corinthians venceu o duelo por 1 a 0 na Arena Castelão. A equipe vem de derrota para o Bragantino e vai encarar um Vovô em busca de garantir o terceiro resultado sem derrotas. Nas últimas duas rodadas, o Ceará venceu o Fluminense e empatou com o Fortaleza. O jogador fala sobre o desafio diante da equipe paulista.

"Sem dúvida, domingo será um campo muito difícil. Quem sabe um dos campos mais difíceis de jogar no Brasil, pela característica do gramado e do ambiente que a torcida faz lá. Teremos que ir muito bem preparados, concentrados. Fizemos boas partidas. Melhoramos muito nesse segundo turno como visitante. (...) Acho que vamos muito pelo nosso trabalho, jogo a jogo. Primeiro, o grande objetivo do clube, que é a permanência, e depois, quem sabe, lutar por coisas maiores na tabela", finalizou o atleta. 

Ceará e Corinthians se enfrentam no domingo (9), a partir das 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo da 33ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

