Sem Vina e Pedro Raul qual deve ser a formação do Ceará contra o Corinthians: Veja opções
Vozão visita o Timão no domingo, 16 horas pela 33ª rodada da Série A
O Ceará terá dois desfalques de peso para o confronto com o Corinthians, em jogo pela 33ª rodada Série A, na Neo Quimica Arena, às 16 horas.
Vina, suspenso pelo 3º cartão amarelo e Pedro Raul, por questões contratuais ao pertencer ao Corinthians, não jogam.
Assim, qual formação o técnico Léo Condé deve utilizar no jogo em São Paulo?
Jogar sem Pedro Raul não é frequente e Condé raramente substitui o camisa 9, mesmo na etapa final de jogo.
Para o lugar de Vina, a mudança é mais simples.
Formação 1:
A formação mais provável é com Mugni no lugar de Vina, e Aylon no posto de Pedro Raul.
O atacante já jogou na referência e tem entrado mais que Lucca, que só jogou 11 minutos até então, contra o Atlético/MG na Arena MRV.
Formação 2
Outra possibilidade é Pedro Henrique jogar na referência, como fez diante do Fluminense no Maracanã, quando Pedro Raul foi sacado no intervalo.
Assim, o trio de ataque seria formado por Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.
Formação 3
A outra possibilidade é realmente escalar Lucca na referência no ataque. Como ele tem poucos minutos, a possibilidade é pequena.
Formação 4
Outra opção é mudar a formação tática e sair do 4-3-3, jogando no 4-4-2. A formação teria Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Lourenço, com Pedro Henrique e Galeano na frente.