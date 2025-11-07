Sem Vina e Pedro Raul qual deve ser a formação do Ceará contra o Corinthians: Veja opções

O Ceará terá dois desfalques de peso para o confronto com o Corinthians, em jogo pela 33ª rodada Série A, na Neo Quimica Arena, às 16 horas.

Vina, suspenso pelo 3º cartão amarelo e Pedro Raul, por questões contratuais ao pertencer ao Corinthians, não jogam.

Assim, qual formação o técnico Léo Condé deve utilizar no jogo em São Paulo?

Jogar sem Pedro Raul não é frequente e Condé raramente substitui o camisa 9, mesmo na etapa final de jogo.

Para o lugar de Vina, a mudança é mais simples.

Formação 1:

Legenda: Formação mais provável do Ceará para enfrentar o Corinthians Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A formação mais provável é com Mugni no lugar de Vina, e Aylon no posto de Pedro Raul.

O atacante já jogou na referência e tem entrado mais que Lucca, que só jogou 11 minutos até então, contra o Atlético/MG na Arena MRV.

Formação 2

Legenda: Segunda opção de formação do Ceará, com Pedro Henrique na referência do ataque Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Outra possibilidade é Pedro Henrique jogar na referência, como fez diante do Fluminense no Maracanã, quando Pedro Raul foi sacado no intervalo.

Assim, o trio de ataque seria formado por Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.

Formação 3

Legenda: Formação com Lucca na referência seria pouco provável de ser utilizada Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A outra possibilidade é realmente escalar Lucca na referência no ataque. Como ele tem poucos minutos, a possibilidade é pequena.

Formação 4

Legenda: Formação com apenas dois atacantes e o meio campo mais robusto seria uma surpresa de Condé para o jogo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Outra opção é mudar a formação tática e sair do 4-3-3, jogando no 4-4-2. A formação teria Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Lourenço, com Pedro Henrique e Galeano na frente.