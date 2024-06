Antes de final do Nordestão, Lucero cita atentado sofrido em Recife: 'Foi uma motivação'

O atentado sofrido pela equipe do Fortaleza no dia 22 de fevereiro, em Recife, ainda reverbera no Pici. Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (3), o atacante Lucero da equipe tricolor, falou sobre a expectativa para a final da Copa do Nordeste, que será realizada contra o CRB, e relembrou o episódio que deixou seis jogadores do time cearense feridos, que segundo o centroavante, serviu de motivação para os atletas no restante do campeonato regional.

Nosso início do ano não foi um dos melhores, mas aconteceram muitas situações que nós não esperávamos. Recife marcou muitos jogadores. Uns reagiram de uma maneira e outros de outra. O grupo sempre mostrou muita resiliência. Foi uma motivação, mas acima de tudo foi uma motivação de que ninguém acreditava na gente, pelo que havia sido no último jogo contra eles, em que não havíamos jogado bem. Então acho que nos doamos com muita vontade em campo Lucero comentou

Final da Copa do Nordeste

Fortaleza e CRB se enfrentam em dois jogos na finalíssima do Nordestão. O primeiro duelo acontece nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília). Artilheiro da equipe do Pici com 14 gols, Lucero falou sobre sua expectativa para a partida e disse que gosta de jogos com grandes responsabilidades.

“Eu gosto de jogos com muita responsabilidade. Sei do que significa para o clube, torcedor e pra gente. Temos uma nova oportunidade de conquistar mais um título. Com muita gana, vontade e responsabilidade, vamos fazer nosso melhor trabalho para ficar com essa taça”, disse o centroavante.

O jogo de volta acontece no domingo (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O Fortaleza vai em busca do seu terceiro título da Copa do Nordeste. Já o CRB tenta levantar sua primeira taça do torneio.