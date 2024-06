Mais de 34 mil torcedores estão confirmados em final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB

Mais de 34 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e CRB. A partida acontece na próxima quarta-feira (5), às 21h30, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste 2024.

Ao todo, 34.610 torcedores estão confirmados na partida, sendo 25.467 sócios-torcedores com check-in realizado e outros 9.143 ingressos vendidos. A partida de ida será disputada no Castelão, enquanto o jogo de volta será no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Legenda: Torcedores do Fortaleza em jogo no Castelão Foto: Fabiane de Paula/SVM

