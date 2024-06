Fortaleza negocia mais ingressos para jogo da volta contra o CRB na final do Nordestão, confirma Paz

O Fortaleza negocia com a diretoria do CRB para ter mais ingressos para o jogo da volta da final da Copa do Nordeste, marcado para o próximo domingo (9), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A informação foi confirmada pelo CEO Marcelo Paz, em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

“Há uma possibilidade de mais ingressos. A gente vem negociando com a diretoria do CRB. A carga deve ser em torno de 1.600 ingressos, 10% da capacidade do Rei Pelé”, disse o executivo em entrevista ao programa.

Legenda: Lucas Sasha durante CRB x Fortaleza Foto: Francisco Cedrim/CRB

Foi vendido uma quantidade boa de ingressos no site deles, mas há sim uma possibilidade de mais uma carga adicional. A gente vem conversando e se der certo a gente disponibiliza para o nosso torcedor. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

A torcida do Fortaleza esgotou em duas horas os ingressos destinados ao clube para a partida de volta pela final da Copa do Nordeste. De acordo com o CRB, o Tricolor de Aço tinha direito a 1.600 ingressos em dois setores visitante (Baixa Visitante (R$ 100,00) e Alta Visitante (R$ 200,00), ambos setores com meia entrada.

