Sorteio das oitavas da Sul-Americana 2024: veja horário, onde assistir e clubes classificados

O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024 será realizado nesta segunda-feira (3). O evento acontece na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (PAR), a partir das 13h (de Brasília). O Diário do Nordeste fará a cobertura do sorteio em tempo real, a partir das 12h30.

ONDE ASSISTIR

O evento contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Conmebol no YouTube e também através dos canais de televisão ESPN e SBT, além do serviço de streaming Star+.

Oito equipes já estão classificadas para esta fase da competição. Estes times farão parte do Pote 1 do sorteio. As oito equipes restantes, que ficarão no Pote 2, serão definidas na fase de playoffs. A disputa das duas fases, playoffs e oitavas, ocorre em jogos de ida e volta.

Legenda: Lucero e Pikachu durante jogo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

VEJA POTES DO SORTEIO

POTE 1

Belgrano

Corinthians

Cruzeiro

Fortaleza

Independiente de Medellín

Lanús

Sportivo Ameliano

Racing Club

POTE 2

Vencedores das disputas entre os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana e os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores.

SUL-AMERICANA

Always Ready

Universidad Católica

Grupo C

Boca Juniors

Athletico-PR

Racing

Cuiabá

Bragantino

LIBERTADORES