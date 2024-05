Veja classificados na Libertadores, Copa Sul-Americana e possíveis adversários do Fortaleza

A Conmebol definiu os classificados aos mata-matas da Copa Sul-Americana e da Libertadores de 2024. Líder do Grupo D da Sula, o Fortaleza avançou direto às oitavas de final e agora aguarda a definição do adversário da próxima fase, que chega dos playoffs – etapa que recebe clubes eliminados da Liberta. Assim, o Diário do Nordeste lista todas as equipes que avançaram.

Copa Sul-Americana

Pelo regulamento, os líderes dos grupos, caso do Fortaleza, avançam direto às oitavas de final, enquanto os vice-líderes, a exemplo do Boca Juniors-ARG, jogam os playoffs, um mata-mata contra times da Libertadores, em jogos de ida e volta. Os duelos serão definidos em sorteios.

Na Sula, todas as vagas das oitavas foram preenchidas. Já nos playoffs, há uma indefinição no Grupo C, com Delfín-EQU e Internacional disputando a última vaga. Isso ocorre porque o time brasileiro tem partidas atrasadas na competição devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Nessa etapa, os participantes via Libertadores que disputam a competição são os 3º colocados dos respectivos grupos. O Grupo C da Libertadores, que possui o Grêmio, também permanece com vaga em aberto para os playoffs devido aos jogos a menos que o clube gaúcho apresenta.

Classificados às oitavas

Independiente Medelín-COL (Grupo A)

Cruzeiro (Grupo B)

Belgrano-ARG (Grupo C)

Fortaleza (Grupo D)

Sportivo Ameliano-PAR (Grupo E)

Corinthians (Grupo F)

Lanús-ARG (Grupo G)

Racing-ARG (Grupo H)

Classificados aos playoffs

Always Ready-BOL (Grupo A)

Universidad Católica-CHI (Grupo B)

Internacional OU Delfín-EQU (Grupo C)

Boca Juniors-ARG (Grupo D)

Athletico-PR (Grupo E)

Racing-URU (Grupo F)

Cuiabá (Grupo G)

Bragantino (Grupo H)

Cerro Porteño-PAR (3º colocado do Grupo A na Libertadores)

Barcelona-EQU (3º colocado do Grupo B na Libertadores)

Vaga em aberto (3º colocado do Grupo C na Libertadores)

LDU-EQU (3º colocado do Grupo D na Libertadores)

Palestino-CHI (3º colocado do Grupo E na Libertadores)

Independiente Del Valle-EQU (3º colocado do Grupo F na Libertadores)

Rosario Central-ARG (3º colocado do Grupo G na Libertadores)

Libertad-PAR (3º colocado do Grupo H na Libertadores)

Libertadores

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam direto às oitavas de final, enquanto os 3º de cada chave vão para os playoffs da Copa Sul-Americana, sendo eliminados da Libertadores. Vale ressaltar que todos os confrontos serão definidos através de um sorteio.

Por conta da situação do Grêmio, o Grupo C é o único indefinido. O The Strongest-BOL está classificado matematicamente às oitavas, mas não tem a confirmação se ficará em 1º ou 2º colocado. Grêmio, Huachipato-CHI e Estudiantes-ARG ainda possuem chance de classificação.

Classificados às oitavas