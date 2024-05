Fortaleza tem o terceiro melhor ataque da Sul-Americana e o artilheiro do torneio; veja ranking

O Fortaleza tem atualmente o terceiro melhor ataque da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. O Tricolor do Pici soma 15 gols marcados na competição, ficando atrás de Independiente Medellín e Athletico-PR.

Em seis jogos disputados na fase de grupos da competição, o Fortaleza balançou as redes em 15 oportunidades, tendo uma média de 2,5 gols por partida. Tendo sofrido oito gols, o Leão apresenta um saldo de gols de sete gols positivos.

MELHORES ATAQUES DA SUL-AMERICANA 2024

Athletico-PR | 17 gols Independiente Medellín | 16 gols Fortaleza | 15 gols Corinthians | 14 gols Racing | 14 gols

Legenda: Lucero marcou um dos gols do Fortaleza diante do Trinidense nesta quarta-feira pela Sul-Americana Foto: KID JUNIOR / SVM

Ainda não é possível confirmar que o Fortaleza terá o terceiro melhor ataque de toda a fase de grupos. Apesar do Leão já ter disputado todas as suas partidas nesta fase, ainda restam jogos dos grupos B, C e E, com equipes podendo ultrapassá-lo no quesito gols marcados.

Além da boa marca coletiva, o Fortaleza também tem destaques individuais na Sul-Americana 2024. O atacante Juan Martín Lucero é atualmente o artilheiro da competição, com seis gols marcados, ao lado de outros três jogadores.

GOLS DO FORTALEZA NA SUL-AMERICANA 2024