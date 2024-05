Juan Pablo Vojvoda torna-se o maior técnico da história do Fortaleza em número de jogos oficiais

Juan Pablo Vojvoda é agora o maior técnico da história do Fortaleza Esporte Clube em número de partidas oficiais. O treinador argentino alcançou a marca de 233 jogos oficiais no comando do clube cearense e isolou-se na liderança do ranking.

O feito foi alcançado na noite da última quarta-feira (29), na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Sportivo Trinidense, na Arena Castelão, em partida válida pela sexta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.

Não era o meu objetivo cumprir essa quantidade de partidas. O meu objetivo, desde o primeiro dia, sempre foi encontrar o melhor funcionamento e que esse funcionamento se acompanhe de resultados. Estamos há mais de três anos aqui e vamos continuar, porque somos felizes, também com o dia a dia, principalmente. O desfrutar disso é o melhor que podemos ter. Quando tenho que sofrer, posso sofrer com as pessoas que estão há muito tempo comigo, como os jogadores, isso é importante. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Legenda: Vojvoda em ação pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Tendo alcançado a marca de 233 jogos oficiais como treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda superou Moésio Gomes, que até então era o técnico com mais jogos oficiais no comando do Leão, com 232 jogos oficiais.

“Agradecer a todo mundo pelo apoio, principalmente os jogadores, diretoria, torcedores, as pessoas do dia a dia, que nos momentos difíceis acompanharam principalmente a comissão técnica, a meus companheiros também da comissão técnica, também parabenizar a eles. Passamos por momentos difíceis, passamos momentos felizes”, disse o técnico em entrevista após o jogos.

NÚMEROS DE VOJVODA POR TEMPORADA

2021 | 51 jogos

2022 | 70 jogos

2023 | 78 jogos

2024 | 34 jogos

Legenda: Juan Pablo Vojvoda durante embarque do Fortaleza Foto: Vinicius Palheta/Fortaleza EC

No Pici desde 4 de maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda soma 233 jogos, 113 vitórias, 59 empates e 61 derrotas pelo Fortaleza. Além disso, são quatro títulos, duas classificações para a Libertadores e um vice-campeonato da Sul-Americana.

Faz muitos dias que estamos treinando, temos conseguido tirar alegria do torcedor, isso é importante, sempre com a ajuda de todos. Tem que continuar, porque o futebol é o presente. Números, dados, títulos… vai lembrar daqui para frente, quatro, cinco, dez, 20 anos, mas neste momento o torcedor vai me exigir o próximo jogo. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda Rizzo nasceu no dia 13 de maio de 1975 em Córdoba, na Argentina. Ele foi jogador profissional de futebol, atuando em equipes da Argentina e da Espanha. Como treinador, comandou o Defensa y Justicia/ARG, o Talleres/ARG, o Huracán/ARG, o Unión La Calera/CHI e o Fortaleza.