Análise: Fortaleza vive dois tempos distintos e perde 100% de aproveitamento na temporada

O empate em 1 a 1 contra o Treze-PB neste sábado (13), pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, deixou claro dois tempos de jogo e comportamentos distintos do time em campo. Com o resultado, o Leão perdeu o 100% de aproveitamento na temporada.

Ao longo dos 45 minutos iniciais, a equipe comandada por Luís Fernando Flores se viu dominada pela equipe paraibana, comandada por Marcelinho Paraíba. A forte marcação no setor defensivo e a rápida transição ofensiva, principalmente pelo lado esquerdo do campo, fizeram o Fortaleza sucumbir na partida.

O que certamente custaria muito caro, custou. Com um setor de meio-campo pouco produtivo, sem ter a saída de bola de Felipe e Juninho, o Fortaleza sofreu o duro golpe na metade da 1ª etapa, após Jairinho balançar as redes de Felipe Alves.

Jairinho, este, que ao longo dos 45 minutos levou muito perigo ao gol do Tricolor do Pici, com uma dobradinha efetiva com Kleiton.

Legenda: Atletas do Treze-PB comemoram o gol de Jairinho Foto: Thiago Gadelha/SVM

Alterações – Onde o jogo mudou

A partida mudou completamente na 2ª etapa. É certo que durante os 10 primeiros minutos o Treze-PB criou as melhores oportunidades e quase conseguiu ampliar o marcador com Romeu, não fosse Felipe Alves para salvar.

No entanto, a partir das alterações de Luís Fernando Flores, o Fortaleza cresceu de produção na partida. As entradas de Carlinhos, no lugar de Bruno Melo, e a troca no setor ofensivo - com as saídas de Osvaldo e Lucas Crispim, para as entradas de David e Luiz Henrique - deram maior consistência ao setor, que pouco produziu ao longo do primeiro tempo.

E o resultado, é claro, foi o gol. Porém, antes mesmo disso, o Fortaleza conseguiu agredir o Treze/PB diversas vezes, principalmente com bolas alçadas na área. E o tento de empate tricolor surgiu assim. Após cobrança de falta de Juninho, a bola ficou com David, que achou Wellington Paulista livre na pequena área para empurrar para o gol de Jeferson.

Legenda: Wellington Paulista balançou às redes pela primeira vez na temporada 2021 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por sua vez, as mexidas de Marcelinho Paraíba não fizeram efeito. Ao contrário, deixaram o Treze-PB recuado e sem conseguir competir com o forte elenco tricolor, que chegava cada vez mais ao gol paraibano.

A saída de Jairinho no intervalo prejudicou o setor ofensivo do Treze-PB, que foi muito consistente ao longo do primeiro tempo.

Clássico-Rei se aproximando

O próximo adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste será o Ceará, no sábado (20), às 16h, na Arena Castelão. As equipes entraram em campo neste sábado e ficaram no empate.

Para conseguir melhorar o setor ofensivo, que sofre desde a temporada passada, Enderson precisará fazer escolhas usando a razão. Romarinho e Osvaldo não têm correspondido dentro de campo. Em contrapartida, o técnico ganhou um grande reforço: Robson. O atacante, que entrou apenas no final da partida contra o Treze-PB, marcou duas vezes nesta temporada.

Até o confronto, Enderson Moreira poderá ganhar reforços em sua equipe. O lateral-direito Daniel Guedes, o volante Gustavo Blanco e o lateral/ponta Yago Pikachu, devem ser regularizados ainda esta semana.

Ficha Técnica

Fortaleza-CE

Felipe Alves; Vitor Ricardo (Juninho), Wanderson, João Paulo e Bruno Melo (Carlinhos); Éderson, Jussa e Lucas Crispim (Luiz Henrique); Romarinho (Robson), Wellington Paulista, Osvaldo (David).

Técnico: Luís Fernando Flores.

Treze-PB

Jeferson; Emerson, Marlon, Romulo e Paulinho; Darlan (Rogeirinho), Romeu e Régis; Jairinho (Bruce), Kleiton (Ancelmo) e Birungueta (Júlio Ferrari).

Técnico: Marcelinho Paraíba.

Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim e Ledes Jose Coutinho (BA)

Cartões amarelos: Éderson (Fortaleza); Emerson, Regis, Bruce (Treze-PB)