Fortaleza empata com Treze/PB, na Arena Castelão; veja como foi o jogo

Na Arena Castelão, Fortaleza e Treze/PB ficaram no empate em 1 a 1. Jairinho balançou as redes para a equipe paraibana, enquanto Wellington Paulista marcou o tento tricolor.

O resultado garantiu a liderança do Grupo B, por mais uma rodada, ao Fortaleza. O Leão soma 7 pontos. O Treze/PB, por sua vez, ocupa a 2ª colocação do Grupo A, com 5 pontos.

A equipe tricolor volta a campo no próximo sábado (20) contra o Ceará, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, às 16h, na Arena Castelão.

O JOGO

A partida iniciou bastante movimentada, com o Fortaleza arriscando de fora da área logo no primeiro minuto, com o volante Éderson. Porém, muito distante do gol.

Após isso, o Fortaleza se viu dominado pela equipe paraibana. Com a posse de bola, o Treze tenta surpreender o Tricolor do Pici pelas laterais do campo, principalmente com a dobradinha Kleiton e Jairinho, pelo lado esquerdo.

A equipe visitante também tentava surpreender o Leão com os arremates de fora da área, como fez por duas oportunidades o meio-campista e capitão do Treze/PB, Romeu.

Com a pressão exercida pelos visitantes, o Fortaleza tentava se segurar defensivamente, para explorar os erros do Treze. Porém, sem efetividade.

E após parar duas vezes em Felipe Alves, Jairinho conseguiu abrir o marcado para a equipe paraibana. Após cobrança de falta na área tricolor, a bola ficou viva e o camisa 11 mandou para o fundo das redes.

O Fortaleza, por sua vez, tenta criar oportunidades, mas não conseguia se livrar da forte marcação adversária. Porém, em uma cobrança de falta de Lucas Crispim, Wanderson mandou para o fundo das redes. No entanto, o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade assinalou toque de mão e anulou o tento tricolor.

A equipe de Luís Fernando Flores, auxiliar de Enderson Moreira, ficou com a posse de bola ao final dos 45 minutos iniciais, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Jeferson.

Legenda: Jairinho abriu o marcador para o Treze-PB Foto: Thiago Gadelha/SVM

SEGUNDO TEMPO

O duelo iniciou com pressão do Fortaleza. Atrás do placar, a equipe tricolor se lançou ao ataque, mas novamente foi ineficiente na hora de criar chances de perigo.

A equipe paraibana, por sua vez, quase ampliou o marcador. Regis puxou em profundidade, tocou para Romeu finalizar dentro da área, obrigando Felipe Alves a salvar o Fortaleza.

Com as entradas de David e Luiz Henrique, nos lugares de Osvaldo e Lucas Crispim, o Leão melhorou as jogadas laterais, mas ainda insuficiente para conseguir chegar ao gol.

Se por baixo não estava dando certo, por cima deu. Após mais uma cobrança de falta, David tocou para Wellington Paulista empatar a partida.

O gol de empate fez o Fortaleza crescer na partida. Porém, a equipe tricolor acabou parando na boa atuação do goleiro Jeferson, que fez grandes defesas.

Legenda: Wellington Paulista igualou o marcador para o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

A equipe Tricolor volta a campo no próximo sábado (20) contra o Ceará, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, às 16h, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.