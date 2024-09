Alex Santiago e Marcelo Paz disparam contra falta não marcada em Brítez: 'Montou no nosso jogador'

Após o revés diante do Internacional por 2 a 1, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, postaram em suas redes sociais, indignados com a arbitragem que validou o gol da vitória do Internacional no Beira-Rio por 2 a 1, ignorando falta no zagueiro Brítez.

"Puxou, empurrou e montou em nosso atleta. Jogo com árbitro de vídeo: adivinhem como esse lance terminou? Com o gol validado e com o nosso atleta expulso - escreveu o presidente do Leão.

Legenda: Veja post de Alex Santiago Foto: Reprodução

Marcelo Paz também comentou o lance, reclamando do árbitro de campo e do VAR.

"No lance do segundo gol do Inter, o zagueiro Mercado fez três faltas no Brítez. Empurra, puxa e depois monta em cima do nosso jogador. O árbitro está olhando para o lance e não marca nada, o VAR não chama para revisão. Por que será que eles (arbitragem) atuam assim? Sentimento absurdo de impunidade. Só queremos o jogo limpo, certo e justo".

Legenda: Veja post de Marcelo Paz Foto: Reprodução