Análise: Perder com erro de arbitragem revolta o clube, mas não pode abalar o Fortaleza

O jogo contra o Inter no Beira-Rio, o atrasado da 19ª rodada era muito aguardado pelo Fortaleza, por ser o trunfo na luta pelo título. Uma vitória recolocaria o Leão na liderança, com o mesmo número de jogos do Botafogo.

Mas a vitória não veio, e junto com a dor da derrota, a revolta pela arbitragem de Gustavo Ervino Bauermann, árbitro principal, e do VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O lance do gol da vitória do Inter, aos 43 minutos do 2º tempo, teve uma falta clara de Mercado em Brítez. O defensor colorado ganha o lance com falta, que segue, finalizado por Gustavo Prado.

Legenda: O Fortaleza foi derrotado pelo Inter e perdeu sua 2ª seguida na Série A Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Apesar da reclamação dos jogadores do Fortaleza, o lance foi 'revisado' e validado. Esquisito é o árbitro do VAR entender que não foi falta. Agora, é esperar os audios do VAR que são disponibilizados pela CBF.

Sobre o jogo, o Inter foi melhor até os 30 do 1º tempo, criando mais e saindo na frente com justiça, o Leão equilibrou na reta final e empatou. O 2º tempo foi equilibrado por grande parte do tempo até falta de Alan Patrick no travessão aos 32 e depois o referido gol aos 37.

Pelo que foi o jogo, o empate era o resultado mais justo e seria um bom resultado para o Tricolor de Aço. Empatar fora contra o Inter no Beira-Rio era um placar aceitável, apesar do desejo pela vitória e o retorno da liderança.

Duas derrotas seguidas tiram um pouco a confiança na luta pelo título, erro de arbitragem revolta o clube, mas isso não pode abalar o Fortaleza. Restam 13 rodadas e a luta continua. A equipe tem suficiente para lutar pelo título até o final (se a arbitragem deixar).