Arbitragem interfere diretamente em derrota do Fortaleza para o Inter

A derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira (11), deve ser analisada por duas perspectivas diferentes. Primeiro, o que foi o jogo e a atuação do Fortaleza. Segundo, o desempenho da arbitragem.

Primeiro ponto: o Fortaleza não jogou bem. Não foi uma grande noite do Tricolor. O Inter foi melhor no 1º tempo, começou o jogo com um volume muito maior, controlando totalmente a posse da bola, criando chances e pressionando em busca do gol, que veio aos 21 minutos, com Alan Patrick.

O Fortaleza só equilibrou as ações na reta final da etapa inicial, quase empatando com Lucas Sasha (que por pouco não marca um golaço) e encontrando a igualdade em bola parada com Titi, após falha de Anthoni.

O 2º tempo era equilibrado e muito parecido. Poderia pender pra qualquer um dos lados, apesar das mudanças de Vojvoda não terem surtido efeito - algumas delas sendo até incompreensíveis, como a entrada de Machuca.

Aí entra o segundo ponto decisivo: a arbitragem. A péssima atuação do árbitro Gustavo Ervino Bauermann teve interferência direta no resultado! O paranaense já vinha minando o Fortaleza ao longo do jogo com inversão de faltas e aplicando cartões sem o menor critério - as advertências de Pikachu e Tinga foram absurdas - e no lance do 2º gol do Internacional deixou de marcar falta claríssima de Mercado em cima de Brítez.

Foi um lance claro, evidente, inclusive com 3 faltas no mesmo lance! O árbitro estava bem posicionado no campo e escolheu não marcar e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior não interferiu.

Erro claríssimo, que foi determinante para a derrota.