Internacional x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de mais de dez dias sem jogos, o Fortaleza volta aos gramados para enfrentar o Internacional em confronto atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Beira-Rio vai sediar a partida que acontece nesta quarta-feira (11) às 19h30 (horário de Brasília).

Na 10ª posição da tabela e 32 pontos somados, o Colorado quer conquistar um resultado positivo em casa e engatar uma sequência positiva, depois de vencer o Juventude na última rodada. Já para o Leão, que tem 48 pontos, o jogo vale a retomada para a liderança da Série A.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão do Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL

O Inter vem de uma sequência recente de duas vitórias e um empate na Série A. A equipe comandada por Roger Machado venceu seu último jogo na competição por 3x1 contra o Juventude, fora de casa. Agora, como mandante, a expectativa é de aumentar essa sequência positiva.

Porém, o Colorado vai sofrer com desfalques importantes diante do Fortaleza. Suspenso, o meia Wesley é ausência confirmada para o duelo. Já o goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia estarão retornando da Data FIFA e devem ficar de fora.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois de perder a liderança para o Botafogo na última rodada, na derrota por 2x0 no Nilton Santos, o Tricolor teve mais de dez dias de descanso antes do compromisso desta quarta. Juan Pablo Vojvoda aproveitou o tempo a mais para dar folga ao elenco, recuperar jogadores e ainda teve uma semana cheia de treinamentos antes do duelo.

A delegação do Fortaleza embarcou para Porto Alegre na tarde da última terça-feira (10), em voo fretado, com 25 atletas. As principais novidades são os retornos de Calebe e Marinho, liberados pelo departamento médico. Por outro lado, Bruno Pacheco sofreu uma lesão nos treinos e se juntou a Matheus Rossetto e Santos na malha médica tricolor.

Suspenso, Cardona também está fora do jogo desta quarta. Kervin Andrade estava defendendo a Venezuela na Data FIFA e só deve se juntar aos companheiros para o jogo contra o Athletico-PR, diferente de Kuscevic, que já pode ser relacionado contra o Internacional.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Nathan), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Treinador: Roger Machado.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 11/09/2024

Local: Beira-Rio

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)