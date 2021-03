Taís Lopes comandará o CE2 a partir de segunda-feira (22)

A "arretada" Taís Barbosa Lopes está de volta ao Sistema Verdes Mares e conquista a alegria do público cearense com o seu retorno. A partir de segunda-feira, ela estreia como a nova apresentadora do CE2.

A jornalista de 31 anos, que sonhava ser bailarina clássica expressando sua linguagem através do movimento do corpo, um dia foi chamada pelo “senhor do destino” para escolher uma outra profissão e o jornalismo foi eleito. Na segunda paixão da vida da apresentadora, a timidez parecia ser seu maior desafio, pode acreditar!

A trajetória profissional da nova âncora do CE2 iniciou como estagiária da TV Verdes Mares, no Bom Dia Ceará. Depois, atuou como assistente de produção em outra emissora, viajou para fora do Brasil e, no seu retorno, foi contratada como repórter da TV Verdes Mares.

“É o meu berço profissional. Aqui eu cresci: fui estagiária, repórter e depois apresentadora do Bom Dia Ceará. Foram seis anos de muito aprendizado e dedicação”, complementa a jornalista.

Legenda: Taís Lopes já na bancada do CE2, pronta para a estreia Foto: Luanna Gondim/SVM

"Uma avalanche na minha vida"

Taís ganhou o carisma nacional quando apresentou o especial dos 50 anos do Jornal Nacional representando do Ceará. Arrasou! Logo foi pinçada por uma emissora internacional que chegava no Brasil para inaugurar a maior rede de notícias inaugurada exatamente no dia que começou a pandemia no País.

“A minha ida para São Paulo veio como uma avalanche na minha vida. Eu vivi uma nova experiência pessoal e profissional. Foi um ano de muito crescimento! Um ano de pandemia com uma cobertura jornalística intensa, em um novo lar, com novos amigos e colegas de trabalho. Guardo tudo isso com muito carinho no coração”, relembra.

Esse aquecimento da jornalista fez bem ao Ceará e a TV Verdes Mares que recebe uma profissional mais madura, mais capacitada, compreendendo o valor da notícia e o aconchego do lar. “Aqui é onde estão minhas raízes e o que há de melhor de mim: a minha essência como ser humano e como profissional. Na TVM, foi onde me descobriram e onde eu me descobri como jornalista”, conclui com gratidão.

Ansiedade para a estreia

Hoje, a nova âncora do CE2 está ansiosa pela estreia e pede licença para entrar na casa dos telespectadores, os quais pretende levar notícias com qualidade de informação. Além disso, está muito feliz em voltar a trabalhar com profissionais que fazem a TV Verdes Mares.

Legenda: O ballet faz parte das paixões da jornalista Foto: divulgação

A elegância, a postura, a flexibilidade, a habilidade, o respeito, a disciplina e o aquecimento que antes fizeram parte da rotina daquela bailarina, na verdade, eram uma preparação do solo que hoje inicia para essa nova mulher.