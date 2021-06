Plantio de ipê-amarelo marca encerramento da 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente na Unifor

Marcando o encerramento da 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente da Universidade de Fortaleza, um plantio de ipê-amarelo foi realizado, na manhã deste sábado (5), no campus da instituição. A flor do ipê-amarelo é considerada símbolo do Brasil. A ação celebra os 50 anos da Fundação Edson Queiroz.

O plantio foi feito pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha. Também participam do encerramento da semana o vice-reitor de Extensão e Comunidade da Unifor, professor Randal Pompeu; a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD), professora Gina Pompeu, e o coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Oyrton Azevedo.

O ipê foi plantado próximo a um pau-Brasil que está no campus da Universidade há 50 anos e foi plantado pelo criador da universidade, Edson Queiroz (1925-1982).

Lenise Queiroz Rocha celebrou o momento ressaltando o "orgulho" por fazer parte desta ação. "Nós temos responsabilidade social. A Universidade de Fortaleza esteve sempre à frente do seu tempo. Se você voltar 50 anos atrás, ninguém imaginaria que poderíamos chegar neste bairro, neste local onde nós estamos. Não é diferente com a preocupação com o meio ambiente, com a pesquisa, com as artes. Então essa é uma grande preocupação nossa, e isso veio de pais para filhos e espero para os netos e bisnetos", frisou.

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz "É com muito orgulho que aqui nós estamos plantando esse ipê que é símbolo da nossa cidade de Fortaleza hoje, onde foi plantado o símbolo do Brasil, o pau-brasil, 50 anos atrás".

Legenda: Gina Pompeu, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, Randal Pompeu, vice-reitor de Extensão da Universidade de Fortaleza, e Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz Foto: Ares Soares

A Semana Internacional do Meio Ambiente é um evento promovido anualmente para fortalecer o compromisso com o respeito à biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável.

Neste ano, as atividades foram realizadas de forma virtual. A programação girou em torno do tema “Água, clima e restauração dos ecossistemas: reconhecimento dos direitos da natureza e das garantias do futuro intergeracional” e incluiu palestras de vários especialistas.

Legenda: A muda de ipê-amarelo foi plantada próxima ao pau-Brasil plantado por Edson Queiroz há 50 anos Foto: Kilvia Muniz

O campus da Unifor conta com extensa área verde e fontes renováveis de energia. Dos 490 mil m² de área do campus, 250 mil m² contam com cobertura vegetal (termo utilizado para designar os tipos ou formas de vegetação natural ou plantada que recobrem uma certa área ou terreno).

Em 2021, o campus da Unifor ativou a própria usina solar, o que representará economia direta de até 30% no consumo de energia elétrica. A opção pela fonte solar é uma forma de apostar no uso de tecnologias eficientes e confiáveis e de aproveitar o potencial do qual o Ceará dispõe.

Ipê-amarelo

Legenda: O Ipê pode atingir 20 metros de altura Foto: José Leomar

A flor do ipê-amarelo foi declarada símbolo do Brasil pelo presidente Jânio Quadros, há 60 anos, assim como o pau-Brasil foi declarado a árvore símbolo.

“Sua oficialização como a Flor Nacional Brasileira será um passo a mais no sentido de ser criada no espírito das novas gerações, a convicção de que devemos conhecer melhor, não só as nossas reais possibilidades, mas também, a beleza e riqueza de nossa flora”, diz trecho do decreto.

O ipê-amarelo também é a árvore símbolo de Fortaleza, escolhido após consulta pública realizada em junho de 2020 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Seuma).

O ipê-amarelo, cujo nome científico é Tabebuia aurea, pertence à espécie da família Bignoniaceae. A árvore nativa possui porte médio a alto e alcança a altura de até 20 metros.

O ipê, ou caraúba, apresenta floração amarela nos meses de setembro e outubro. Além do viés paisagístico, possui grande potencial para arborização urbana, devido à caracterização de suas raízes.