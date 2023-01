Orquídeas: saiba como cuidar da planta

Encontradas em praticamente todas as regiões do planeta, as orquídeas são plantas comumente utilizadas em decorações. Cultivadas em vasos, em canteiros de jardins ou em ornamentações suspensas, elas se apresentam em milhares de espécies.

Com grande diversidade, a família das orquídeas tem particularidades de cultivo e cuidado. Para responder às principais dúvidas, o Diário do Nordeste falou com os especialistas Italo Gurgel*, jornalista e autor da “Cartilha de Cultivo de Orquídeas”, e Luciano Soares**, doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Tipos de orquídeas

As orquídeas compõem a família Orchidaceae, uma das maiores do mundo. São mais de 35 mil espécies, com diversos tamanhos e cores. As plantas estão presentes em todo o globo, com exceção da Antártida.

A família das orquídeas se divide em cinco subfamílias. Uma das características morfológicas em comum é a presença de uma 'coluna', grãos de pólen agrupados e flores de simetria lateral.

Qual o significado da planta?

Usadas em desenhos de tatuagens e estampas, as orquídeas são plantas símbolos de beleza. A planta recebeu diversos significados ao longo do tempo.

Durante a Idade Média édia, a planta era tida como um elemento afrodisíaco e símbolo de virilidade. Se uma jovem usasse orquídeas na Grécia Antiga, por exemplo, poderia significar que estava procurando um par romântico.

Atualmente, as orquídeas são flores associadas à sexualidade e à beleza feminina. Também há significados específicos dependendo da cor da planta.

Veja os principais tipos e seus significados:

Orquídea de cor rosa (Phalaenopsis Pink): sedução, sensualidade e romantismo

Legenda: Orquídea Phalaenopsis Pink Foto: Reprodução

Orquídea de cor branca (Phalaenópsis Branca): paz e inocência

Legenda: Orquídea Phalaenópsis Branca Foto: Reprodução

Orquídea de cor lilás (Denphal Lilás): purificação e espiritualidade

Legenda: Orquídea Denphal Lilás Foto: Reprodução

Orquídea de cor vermelha (Renanthera Coccínea): sexualidade, força e energia

Legenda: Orquíde Renanthera Coccínea Foto: Reprodução

Orquídea de cor preta (Fredclarkeara After Dark): poder e autoridade

Legenda: Orquídea Fredclarkeara After Dark Foto: Reprodução

Orquídea de cor amarela (Cattleya Aurantiaca): alegria, sucesso e felicidade

Legenda: Orquídea Cattleya Aurantiaca Foto: Reprodução

Como cuidar

Como fazer muda?

É possível fazer mudas de orquídeas por meio de diversas técnicas, a partir de uma orquídea 'mãe'. Na forma doméstica, é necessário retirar a planta mãe do meio onde está, fazendo a separação do rizoma.

"O rizoma é um tipo de caule das orquídeas, onde observa-se a sua ramificação ou de brotos que se originaram da planta mãe", explica Luciano.

É necessário separar rizomas que já tenham folhas e limpar a raiz, para retirar as partes mortas ou ressecadas. Também é possível fazer mudas no momento do replante da orquídea mãe.

Italo Gurgel ressalta que as orquídeas não podem ficar muito tempo no mesmo substrato, com risco de se decompor. "No momento do replante, coloque no vaso escolhido o substrato (um mix de três ou quatro dos seguintes elementos: casca de coco, casca de arroz carbonizada, esfagno, carvão vegetal, casca de árvores, caroço de coco, catolé ou de açaí, brita, pedacinhos de isopor, cacos de telha etc", explica.

Já no método comercial, a produção de mudas ocorre em laboratórios, a partir de técnicas de cultino in vitro ou da clonagem de regiões da planta que apresentam tecidos com alta capacidade de reprodução celular.

Qual o melhor ambiente para cultivar?

As orquídeas têm alta capacidade de adaptação e podem ser cultivadas em vasos elevados ou de pisos e até diretamente no solo. Italo explica que as orquídeas tropicais, de modo geral, preferem ambientes úmidos, ventilados e com filtragem dos raios solares.

Legenda: Orquídeas podem ser cultivadas em diversos substratos Foto: Shutterstock

O ideal é cobrir o orquidário com tela capaz de barrar 50% ou mais dos raios solares, ou instalar o vaso debaixo de árvores que não produzam uma sombra muito densa.

Veja as indicações para casa espécie:

Cultivação como epífitas (utilizam outras plantas como suporte, sem retirar nutrientes): Gomesa flexuosa e Dendobrium nobile

Cultivação em vaso: Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya, Epidendrum

Cultivação em canteiros de jardins: Arundina graminifolia

Orquídeas gostam de sol?

Apesar de o grupo ter preferência por ambientes à meia-sombra, alguns tipos de orquídeas podem ser cultivadas ao sol pleno.

Legenda: A família das Orquídeas é uma das maiores no reino das plantas, com mais de 35 mil espécies Foto: Shutterstock

Veja as espécies que podem ser criadas no sol:

Arundina bambusifolia

Sobralia

Spathoglottis Epidendrum fulgens

Arundina graminifolia.

Ao adquirir plantas, é importante estar atento à identificação correta. "Você pode pesquisar na internet sobre o ambiente natural em que elas brotam e se desenvolvem e tentar reproduzi-lo no orquidário", ressalta Ítalo.

Perguntas frequentes

Quanto custa?

As mudas de orquídeas são comercializadas a preços variados, a depender do tipo de planta. Um kit com dez orquídeas variadas pode ser encontrado de R$ 50,00 a R$ 100,00.

Qual o melhor vaso?

As orquídeas podem ser plantas em vasos de diversos tipos de material, como plástico, barro, cerâmica, fibra de coco e cimento. Independente do tipo, o recipiente deve ser vazado na parte inferior e nas laterais, permitindo a drenagem da água e a entrada do ar.

A presença de muita água pode prejudicar o bom desenvolvimento das plantas, a partir do surgimento de mofo, proliferação de pragas ou doenças.

Luciano Soares* Doutor em Biologia Vegetal Em estações mais quentes, a umidade do substrato é mantida por irrigação mais frequente, evitando o encharcamento do vaso. Em estações de temperaturas mais baixas, a irrigação deve ser realizada com mais cautela para evitar o surgimento de pragas e o surgimento de mofo nas raízes das plantas

Também é possível plantar orquídeas em vasos sem substratos, instalando as mudas em pequenas estacas ou pedaços de maneira.

Como fazer kokedama para a planta?

Um kokedama é um arranjo de planta aérea, cultivado a partir de uma técnica japonesa. Luciano recomenda, para fazer um kokedama de orquídeas, utilizar fibra de coco, argila, corda de sisal, pedra ou cascalho, terra vegetal e se possível, musgos do tipo esfagno.

Luciano Soares Doutor em Biologia Vegetal Inicialmente, a terra deve ser regada, passando a apresentar uma consistência levemente argilosa. Depois, pode colocar as pedras ou cascalho junto e envolver as raízes limpas das orquídeas nessa mistura, formando uma bola de terra. Depois de formada, a bola de terra pode ser envolvida por argila e recoberta com fibra de coco e o esfagno para garantir a manutenção da umidade para as orquídeas

A estrutura deve ser amarrada com a corda de sisal, garantindo a sua forma. "A manutenção da adubação dessa estrutura deve ser feia através de borrifos de água com adubo líquido", explica o biólogo.

*Luciano Soares Neto é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre em Sistemática e Evolução na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atua como professor substituto na Universidade Regional do Cariri (URCA) – Campus Pimenta e desenvolve pesquisas na área de Botânica, com ênfase em flora, distribuição geográfica e etnobotânica.

**Italo Gurgel é professor e jornalista aposentado. Autor da “Cartilha de Cultivo de Orquídeas”, adotada pela Associação Cearense de Orquidófilos, faz o cultivo de orquídeas como atividade de lazer há 23 anos. Já foi presidente da Associação Cearense de Orquidófilos.