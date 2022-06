Dia Mundial do Meio Ambiente: veja frases para comemorar a data

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste domingo (5), tem como propósito alertar todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais e do equilíbrio do ecossistema.

Há 50 anos, a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante a Conferência de Estocolmo, um marco para a mudança no modo de tratar as questões ambientais. Nessa reunião, foram estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta.

Desde então, as autoridades vêm alertando para o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade. Esses problemas podem comprometer, inclusive, nossa sobrevivência.

Em homenagem à data, o Diário do Nordeste destacou frases que trazem uma reflexão sobre o tema e alertam sobre a importância da preservação ambiental.

Confira 10 frases sobre a data