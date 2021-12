Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (2)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (2), exibe o filme "Enrolados". A animação americana de 2010 tem direção de Nathan Greno e Byron Howard; e tem Mandy Moore e Zachary Levi no elenco de dubladores.

A produção da Walt Disney Pictures irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse de Enrolados

Flynn Ryder é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá, conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado, de 21 metros de comprimento.

Rapunzel deseja deixar seu confinamento na torre para ver as luzes que sempre surgem no dia de seu aniversário. Para tanto, faz um acordo com Flynn. Ele a ajuda a fugir e ela lhe devolve a valiosa tiara que tinha roubado. Só que a mamãe Gothel, que manteve Rapunzel na torre durante toda a sua vida, não quer que ela deixe o local de jeito nenhum.

Confira o trailer da Sessão da Tarde hoje

Curiosidades sobre o filme

A produção é inspirada no conto de fadas alemão Rapunzel, popularizado pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm;

Foi indicado a categoria de Melhor Canção Original (I See the Light) no Oscar de 2011;

Bilheteria Mundial: US$ 592,7 milhões

Ficha técnica

Enrolados

Título Original: Tangled

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2010

Diretor: Nathan Greno e Byron Howard

Elenco: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman

Classe: Infantil