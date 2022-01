Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Ontem a Lua ficou fora de curso a partir das 16 horas e continua transitando dessa forma até hoje, aproximadamente às 6 horas. Por isso, é normal que tenhamos dificuldades para dormir ou que aconteça algum imprevisto durante a noite. A Lua fora de curso também indica a possibilidade de acidente, por isso, é preciso ter um cuidado extra nesse momento. Logo pela manhã, esse astro entra em Capricórnio e nos ajuda a desacelerar. Além disso, Mercúrio retrógrado e Plutão estão caminhando lado a lado neste momento, o que pode evidenciar aqueles sentimentos que temos evitado, mas que continuam vindo à tona. Como Janeiro está sendo marcado pela retrogradação de Mercúrio e de Vênus, estamos sendo direcionados a prestar mais atenção no que precisa ser curado, para começar um novo ciclo. Não é interessante fugir desse processo.Com a proximidade entre Plutão e Mercúrio retrógrado, os nativos de Aquário tendem a ficar mal humorados e levar tudo para o lado pessoal. É preciso ter cuidado com atitudes impensadas e com comportamentos perigosos, porque esse aspecto indica que acidentes podem acontecer hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.