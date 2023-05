Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (26/5)

Escorpião

Hoje a Lua em Leão forma dois aspectos importantes, um trígono com Quíron em Áries e uma quadratura com Urano, que pode deixar o seu dia mais agitado do que o normal. A Lua passa o dia todo fora de curso, sendo importante deixar o dia fluir sem tantas cobranças. Alguns atrasos podem acontecer, além de atritos em suas trocas, evite conversas e compras importantes. Fique atento aos insights, já que muitas ideias podem surgir do nada, mas é importante não ter pressa para realizá-las. Busque compreender seus pontos fortes e resgatar seu brilho pessoal, seus objetivos e focos para sua vida. Olhe para si mesmo, confie em suas habilidades e não se cobre tanto. Seja gentil com suas necessidades e limites.A Lua fora de curso evidencia uma sensação de intensidade emocional e falta de clareza em seus pensamentos. Por isso, tente evitar confrontos e brigas, e busque envolver-se em atividades que ajudem a liberar o estresse, como atividade físicas ou práticas de relaxamento.Os trânsitos do dia podem deixar você um pouco mais sensível emocionalmente e vulnerável. É importante cuidar de si mesmo e criar um ambiente seguro e acolhedor ao seu redor. Aproveite esse tempo para se conectar com suas emoções e se dedicar a atividades de autocuidado.A quadratura entre a Lua e Urano pode despertar um conflito entre suas necessidades emocionais e sua busca por liberdade e aventura. Você pode sentir um desejo de explorar novos horizontes, mas também de enfrentar desafios emocionais ao equilibrar suas responsabilidades e compromissos. É preciso buscar um equilíbrio.A Lua fora de curso pode fazer com que você se sinta um pouco desligado mentalmente, gerando uma falta de clareza para suas conversas e raciocínios. É aconselhável que evite debates ou discussões importantes. Em vez disso, aproveite para relaxar e se engajar em atividades que estimulem sua criatividade.O trígono da Lua com Quíron logo no início do dia pode despertar uma maior consciência emocional, o que te leva a refletir sobre suas relações e questões pessoais. Além disso, você pode sentir um desejo de fazer a diferença em seu mundo e lutar por causas que acredite, conectando-se com a sua essência.A Lua fora de curso em seu signo faz com que você se sinta com menos energia ao longo do dia, além de sentir uma baixa em sua confiança e determinação. É importante se lembrar que esses momentos são passageiros, e não refletem sua verdadeira essência. Use esse momento para refletir sobre seus sonhos e metas.Hoje Vênus forma um sextil com Urano, trazendo à tona uma sensação de aventura e originalidade para sua vida amorosa. É um momento de novas descobertas em seu relacionamento, ou mesmo de se permitir conhecer novas pessoas. Você pode sentir desejo de alinhar sua liberdade pessoal com suas trocas.Os trânsitos do dia podem fazer com que você se sinta com a ‘cabeça nas nuvens’, gerando uma dispersão emocional e falta de foco. Busque não se envolver em conflitos, e se concentre em atividades que ajudem a acalmar sua mente e a colocar seus pensamentos em ordem.A Lua fora de curso pode acabar gerando uma quebra em sua rotina, dando a sensação de falta de estrutura e disciplina em seu dia. Evite se cobrar tanto e busque não começar novos projetos ou assumir grandes responsabilidades. Use esse tempo para descansar e recarregar suas energias.Hoje Vênus forma um sextil com Urano, proporcionando uma energia harmoniosa e estimulante para seus relacionamentos. Você pode se sentir mais preparado para se libertar de padrões antigos e abraçar novas experiências e versões de si mesmo. Se permita viver novas formas de amor e prazer.Hoje a Lua em Leão forma um trígono com Quíron em Áries, que pode despertar questões emocionais profundas. É um momento de cura e autocuidado. Permita-se explorar suas vulnerabilidades e buscar o equilíbrio emocional, sem se deixar desanimar com os estresses diários.O trígono entre a Lua em Leão e Quíron em seu signo pode trazer à tona emoções profundas e feridas antigas. Aproveite esse movimento para buscar uma cura emocional, especialmente em relação a questões de identidade e autoconfiança. Aproveite a energia leonina para fortalecer sua autoestima e a coragem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.