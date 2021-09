'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta quarta-feira (22)

O reality show "A Fazenda 13" terá mais um episódio no ar nesta quarta-feira (22), pela Record TV. Hoje, após formação da primeira roça, será realizada a Prova do Fazendeiro.

Por isso, Liziane Gutierrez, Erika Schneider e Solange Gomes entram na disputa, enquanto uma delas pode se salvar da berlinda. Nego do Borel, no entanto, já está automaticamente na disputa pela preferência do público do reality show, já que foi vetado por Érika.

Que horas começa A Fazenda hoje?

"A Fazenda 13" começará hoje, terça-feira, 21, às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração".

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pelo site do streaming.

Gui Araújo indica peão

No programa da última quarta-feira (15), Gui Araújo se tornou o primeiro fazendeiro da 13ª edição. Ele disputou o chapéu com Aline Mineiro, Erasmo Viana e Mileide Mihaile.

Além de imunidade da primeira Roça da temporada, o fazendeiro ganhou o poder de indicar um peão direto à berlinda na formação de terça-feira, além de delegar as funções e o trato dos animais. Na votação, ele indicou o cantor Nego do Borel.

Quem são os participantes de 'A Fazenda 13'?

Nesta edição, 21 peões disputam o prêmio final de R$ 1,5 milhão de reais. Integram o elenco da 13ª temporada:

Aline Mineiro

Bil Araújo

Dayane Melo

Dynho Alves

Erasmo Viana

Erica Schneider

Liziane Gutierrez

Marina Ferrari

MC Gui

Medrado

Mileide Mihaile

Mussunzinho

Nego do Borel

Rico Melquiades

Solange Gomes

Tati Quebra Barraco

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Victor Pecoraro

Sthefane Matos