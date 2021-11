Free Fire: novo personagem Otho é revelado em vídeo

Os fãs do game mobile Free Fire devem ficar atentos a entrada de um novo personagem. Em teaser divulgado nas redes sociais, a Garena revelou detalhes da novidade: Otho. Nascido no México e universitário na escola politécnica que terá a capacidade de revelar a localização exata de oponentes ao longo de uma distância predeterminada quando ele abater um inimigo.



A produtora do game, no entanto, não informou quando Otho chegará ao servidor brasileiro, mas o personagem também estará disponível no Free Fire Max, versão mais avançada do game mobile.

Veja personagem em jogo:

No dia 31 de outubro, o personagem foi disponibilizado no servidor norte-americano de forma gratuita por meio de um evento de login com o tema do Halloween. Do mesmo modo, o personagem poderá ser obtido pelos jogadores do servidor latino-americano nesta terça-feira (2). Portanto, é provável que ele chegue ao Brasil de forma gratuita e em breve.

Habilidade de Otho em campo

Chamada de "Memory Mist" em inglês e "Memoria Fotográfica" em espanhol, a habilidade de Otho será chamada de "Olhar de Calavera" em português.

A habilidade tem o objetivo de revelar a posição de oponentes próximos ao jogador que ele eliminou. A distância, no caso, varia de acordo com o nível do poder, que é compartilhado com os companheiros de equipe.

Nível 1: revela a posição de oponentes em até 25 metros depois do abate.

Nível 2: revela a posição de oponentes em até 30 metros depois do abate.

Nível 3: revela a posição de oponentes em até 35 metros depois do abate.

Nível 4: revela a posição de oponentes em até 40 metros depois do abate.

Nível 5: revela a posição de oponentes em até 45 metros depois do abate.

Nível 6: revela a posição de oponentes em até 50 metros depois do abate.