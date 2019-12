Vídeo: Três pessoas ficam feridas durante tiroteio em baile funk em Maranguape

Um baile funk em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, terminou, na madrugada deste domingo (8), com três pessoas feridas, sendo dois jovens de 19 anos baleados. A terceira vítima é uma mulher de 21 anos que levou uma pancada na cabeça, no momento em que corria para fugir do tiroteio.

O show da cantora Tainá Costa acontecia em um clube no Centro da cidade, quando começou um tiroteio. Uma fã de Tainá registrou o momento em que a cantora e o dançarino dela percebem os tiros e deixam o palco. Após os disparos, houve tumulto na casa de show e as pessoas começaram a correr. A calçada do clube ficou com manchas de sangue por conta das pessoas feridas, que aguardavam atendimento.

As três vítimas feridas, de acordo com a Prefeitura de Maranguape, foram atendidas, inicialmente, em um hospital do município e, logo depois, foram transferidas para o Instituto Dr. José Frota, na Capital. Elas permanecem internadas. Até o momento a identificação das vítimas não foi informada.

Apuração das causas

As causas do tiroteio ainda não foram identificadas, como informou o delegado responsável pela investigação do caso, Jurandir Braga. Mas a polícia já iniciou as primeiras apurações na manhã desta segunfa-feira (9) e algumas testemunhas foram ouvidas. A polícia acredita que foram três tiros disparados no momento da festa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a polícia foi acionada por volta das 3h27 da madrugada, para atender uma ocorrência de lesão corporal. A secretaria disse ainda que o clube fica localizado na Praça Capistrano de Abreu.



'Ficha caindo', diz cantora

Na rede social Instagram, a cantora Tainá Costa se manifestou e, emocionada, agradeceu aos fãs."Graças a deus estamos todos bem, espero que o pessoal lá no local [onde houve o tiroteio] também tenha ficado bem. Acredito que a ficha esteja caindo do que aconteceu, do que a gente passou. Obrigada por todo o carinho de vocês, todas as mensagens", afirmou a cantora.

Os responsáveis pelo clube foram procurados pela reportagem, mas não foram encontrados.