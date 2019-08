Três suspeitos de tentativa de homicídio são mortos em confronto com a polícia em Icó

Três homens suspeitos de envolvimento na tentativa de assassinato de um jovem de 23 anos, no município de Icó, na Região Centro-Sul do Ceará, morreram durante um confronto com a Polícia Militar, na noite deste domingo (18).

Segundo informações da polícia, o trio efetuou vários disparos contra o jovem, que foi atingido na boca e no pescoço. A vítima, segundo a polícia, já responde por crimes como furto qualificado, posse de arma de fogo e roubo. Ele foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Regional de Icó, mas não há informação sobre o estado de saúde.

Troca de tiros

Uma equipe da polícia recebeu a ocorrência e iniciou as investigações. Na localidade de Sítio Papa, os suspeitos foram localizados em duas motos. Os policiais deram ordem de parada, mas os suspeitos reagiram e atiraram contra os agentes. Ainda de acordo com a polícia, um dos disparos efetuados pelos suspeitos atingiu o para-brisa de uma viatura policial e os bancos dianteiros do veículo. Houve troca de tiros e os três homens ficaram feridos.

Dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Icó, mas morreram antes de darem entrada na unidade hospitalar. O terceiro suspeito foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro do Norte e também não resistiu e morreu.

Armas, munições e drogas

Com o trio, foram apreendidos três revólveres calibre ponto 38, 17 munições, três aparelhos celulares e três gramas de maconha. Todo o material apreendido foi levado à Delegacia regional de Icó.