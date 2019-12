Três são capturados por espancamento de travesti no Bairro Vila Velha

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturou uma mulher e dois adolescentes suspeitos de envolvimento no espancamento de uma travesti, no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, que ocorreu no último final de semana de novembro. Ao todo, quatro adultos e dois adolescentes foram identificados.

O espancamento da travesti, de 17 anos, foi gravado e compartilhado nas redes sociais. Pelo menos quatro pessoas atingem a vítima com socos, chutes e pauladas, enquanto duas mulheres gravam e incitam a violência.

"Não deixa correr, não. Derruba", grita uma das envolvidas. "Como tu tem coragem de tirar onda com a favela?", instiga, em outro momento.

De acordo com as imagens, após levar socos, a vítima cai no chão e os agressores tentam tirar sua roupa. Ao final do vídeo, ela consegue correr e fugir.

De acordo com o delegado do 17º Distrito Policial, Carlos Eduardo, o crime não teve motivação homofóbica. Ele afirma que o que causou a agressão foi uma disputa por pontos de prostituição na região.