Travesti vítima de agressão e suspeitos do crime prestam depoimento à polícia no 17º DP

A Polícia ouviu nesta quinta-feira (5) os envolvidos na agressão a uma adolescente travesti de 17 anos, ocorrida no último fim de semana de novembro no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A vítima também prestou esclarecimentos no 17º Distrito Policial.

O espancamento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, gravadas por uma pessoa que incita a violência, os suspeitos agridem a travesti com socos, chutes e golpes usando um pedaço de madeira. Ela foge após a ação.

Segundo versão dos agressores, a violência ocorreu porque a vítima costumava praticar roubos na área.

O delegado do 17º Distrito Policial, Carlos Eduardo, afirmou em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (4), que, a priori, o crime não tem relação com motivação homofóbica.

“O que a gente tem, até o momento, é que esse crime ocorreu em virtude de disputa por pontos de clientes, que ali é um ponto de prostituição, onde há divergências em busca de clientes. Não está relacionado a questões homofóbicas”, disse.

A polícia afirma que duas das pessoas que aparecem no vídeo agredindo a travesti são adolescentes e foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) nesta quinta.